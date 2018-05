EU chtěla kritizovat Trumpa za přesun ambasády do Jeruzaléma. Česko to zablokovalo

Česká republika, Maďarsko a Rumunsko zablokovaly v minulých dnech přípravu společného prohlášení 28 zemí EU, které mělo být kritické k nadcházejícímu stěhovaní amerického velvyslanectví do Jeruzaléma. Uvedla to ČTK s odkazem na diplomatické zdroje. Své velvyslanectví Spojené státy z Tel Avivu do Jeruzaléma přesunou v pondělí.