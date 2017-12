Evropa se bouří proti Trumpově daňové reformě: Špatně maskovaná obchodní válka, píší ministři

Ministři financí pěti vlivných evropských zemí – Německa, Francie, Velké Británie, Španělska a Itálie – zaslali minulý týden dopis svému americkému protějšku Stephenu Mnuchinovi. Jeho kopii dostali i dlouholetí republikáni v Kongresu.

„Návrh zákona o daních – pokud by byl schválen tak, jak byl napsán před týdnem (tj. po dohodě obou komor Kongresu, pozn. redakce) – by byl v rozporu s globálními pravidly o spravedlivém zdanění korporací a představuje špatně maskovanou obchodní válku. Spojené státy jsou nejdůležitějším obchodním partnerem Evropy. Je důležité, aby právo americké vlády na domácí daňovou politiku bylo uplatňováno způsobem, který dodržuje mezinárodní závazky, k nimž se připojila,“ píší ministři.

Mnuchinovi napsala i Evropská komise. Ani jeden z dopisů se ale nedočkal odpovědi, alespoň ne veřejné. Reforma mezitím úspěšně prošla oběma komorami Kongresu. Sněmovna reprezentantů ji bude muset kvůli senátním procedurálním změnám schvalovat znovu, považuje se to ale už jen za formalitu.

Evropě vadí především nově navržená 20procentní spotřební daň, kterou budou americké firmy platit za zboží a služby od zahraniční dceřiných společností. Ministři financí tvrdí, že právě toto nařízení je v rozporu s pravidly WTO, jelikož daní pouze zahraniční obchod.

Druhým sporným bodem je část, jež bojuje proti „erozi“ daňového základu a přesunům zisků firem. To jsou techniky, které korporace používají k legálnímu odlivu zisku do míst s nízkým zdaněním. Podle evropských ministrů by některá z navrhovaných opatření mohla odradit zahraniční finanční instituce od působení v USA.

Evropanům se nelíbí také preferenční daňový režim, jenž by znamenal, že americké společnosti získávající mimo USA příjmy z licenčních poplatků, budou tyto peníze danit sazbou 12,5 procenta. Jiné firemní zisky přitom podléhají dani 21 procent. To podle kritiků poslouží jako nelegální vývozní dotace.

Podle expertů oslovených televizí Deutsche Welle jsou evropské výhrady oprávněné. „Navrhovaná opatření by narušila mezinárodní obchod a vedla k dvojímu zdanění,“ domnívá se Clemens Fuest, prezident Ifo Institutu pro ekonomický výzkum v Mnichově.

Ekonom Tobias Hentze z Německého ekonomického institutu v Kolíně nad Rýnem zase připomíná, že zdůrazňuje nespravedlnost vůči zahraničním firmám. „Základním poselstvím pro nadnárodní společnosti je: Pokud vyrábíte v USA, budete ušetřeny dvojího zdanění,“ vysvětluje.

Spor kolem daňové reformy není zdaleka prvním konfliktem mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Po nástupu Donalda Trumpa do úřadu se vztahy zhoršily. Předseda Evropské komise Jean Claude Juncker například v červenci pohrozil zákazem dovozu bourbonu do Evropy, pokud by Trumpova administrativa sáhla k ochraně amerického ocelářského průmyslu.

Juncker si do Trumpa rýpl v i souvislosti s problémy jeho spolupracovníků. „Pokud se vyskytnou nějaké interní problémy, tak je řešíme přímým rozhovorem a nikoliv vyhazováním lidí,“ prohlásil v návaznosti na sérii letních odchodů zaměstnanců Bílého domu.

Evropa kritizovala také americké sankce proti Rusku a Severní Koreji nebo odstoupení USA od Pařížské klimatické dohody. Trump zase v prvním půlroce ve funkci pohanil německý obchodní přebytek. „Podívejte se na ty miliony automobilů, které prodávají v USA. To zastavíme,“ dodal.