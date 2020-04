Evropa se pře, jak vyřešit toxické půjčky. Vzniknout by mohla speciální banka | info.cz

Evropská centrální banka předběžně jednala o založení takzvané banky pro špatné úvěry, tedy instituce, která by od komerčních bank eurozóny odkupovala jejich toxické půjčky. Ty v některých státech tvoří podstatnou část rozvah bankovních domů a existují obavy, že by se kvůli nim banky mohly zdráhat poskytovat nové úvěry. Plán ECB nicméně zatím naráží na poměrně zřetelné „ne“ Evropské komise, píše deník Financial Times .

Evropským bankám zůstalo z poslední hospodářské krize v jejich rozvahách stále poměrně dost nesplácených úvěrů (NPL, non-performing loans). Zdaleka nejvíc jsou těmto toxickým aktivům vystavené řecké banky, podíl NPL u nich tvoří 35 procent, u Kypru je to 17 procent. Na třetím a čtvrtém nejexponovanějším místě je pak Portugalsko a Itálie, jejich banky evidují okolo sedmi procent NPL.

Podle návrhu Evropské centrální banky by část těchto špatných úvěrů odkoupila samostatná instituce, nově vzniklá banka na špatné úvěry. Tím by se rozvahy komerčních bank pročistily. V opačném případě by opatření spojená s epidemií koronaviru mohla přinést růst nesplácených úvěrů, což by mohlo výrazně snížit motivaci pro centrální banky k poskytování nových úvěrů.

„Z krize před deseti lety jsme si odnesli ponaučení, že pouze banka na špatné úvěry nás dokáže zbavit toxických půjček. Může jít o evropské nebo národní řešení, ale musí to přijít co nejdříve,“ uvedl pro FT guvernér řecké centrální banky Yannis Stournaras.

Plán ECB nicméně zatím naráží na nesouhlas Evropské komise, podle které „existují lepší způsoby, jak problém špatných úvěrů vyřešit“. Komise nicméně žádný z těchto lepších způsobů nepředstavila, podle odborníků je tak možné, že se k nápadu banky pro špatné úvěry ještě vrátí.

Celková cena nesplácených úvěrů největších bank eurozóny je přes půl bilionu eur, přibližně 3,2 procenta jejich rozvahy.