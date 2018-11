EXKLUZIVNĚ: Izrael nevyšel ze střetů s Hamásem jako vítěz, říká velitel elitní armádní jednotky

Izraelská vládní koalice se rozpadá. Nové volby musejí proběhnout během jednoho roku. Kdy podle Vašeho odhadu půjdou Izraelci k volbám?

Mám za to, že proběhnou už v březnu, nebo na jaře, i když je to samozřejmě jen můj odhad. Existující koalice už teď nemá moc důvodů k pokračování.

Průzkumy naznačují, že pravice má opět nakročeno k vítězství. Stane se tak?

Nemyslím, že je teď pravicová vláda zvláště populární. Není to tak jednoznačné. Z posledních potyček s hnutím Hamás, které ovládá palestinské Pásmo Gazy, nevyšla právě jako vítěz. Rétorika pravicové vlády je sice tvrdá, ještřábí, její činy tomu ale neodpovídají. Dokonce i středolevé strany jí ostře kritizují za nedůsledný přístup vůči Hamásu.

Přesto: ministr obrany a šéf jedné z menších pravicových koaličních stran „Náš domov Izrael“ Avigdor Liebreman vládní krizi svým odchodem vyvolal. Lídr další koaliční partaje Židovský domov Naftali Benet si o post šéfa obrany nahlas řekl. Zdá se, že už oba začali předvolební kampaň. Je možné, že uspějí a pravice vyjde z těchto voleb ještě posílena?

To si tak docela nemyslím. Řekl bych, že těmito kroky – vyvoláním politické krize a voleb v dřívějším termínu – se tyto menší strany snaží spíše minimalizovat úbytek svých voličů. Lieberman nebyl tak úspěšným ministrem obrany, jak se snaží prezentovat. A stále se spoléhá jen na rusky mluvící Izraelce.

Na politické scéně se navíc objevil nový hráč, totiž Benny Ganc (generál, který mezi roky 2011 až 2015 zastával funkci šéfa generálního štábu a podle dostupných analýz se pohybuje nalevo od středu – pozn. redakce). Ten může volbami významně zamíchat.

Znamená to tedy, že střed, respektive levý střed ještě není mrtev?. Sám jste byl poslancem za centristickou Kadimu. Ta má šanci?

Nevím, jestli Kadima jako taková, ale nějaká podobná strana, podobná struktura by uspět mohla. Za sebe říkám, že by bylo dobré, kdyby takové hnutí vzniklo. V tuto chvíli považuji za důležité počat na rozhodnutí Bennyho Gance, ve kterého po mém soudu vkládá naděje řada středových voličů. Je otázka, zda za sebou on, či nějaká postava dokáže nepravicové voliče sjednotit.

Nyní už totiž nejde pouze o dělení na pravici a levici. Izrael ve svém čele jistě potřebuje politiky, kteří budou dbát o jeho bezpečnost. Měli by ale také prokázat schopnost hledět do budoucnosti. A uzavírat dohody.

Byl jste velitelem speciální jednotky Sajeret Matkal, jejíž členové v neděli zasahovali proti ozbrojencům Hamásu v Gaze. Jeden z nich při tom zemřel. Jak často chodí příslušníci jednotky do podobných operací?

Jde samozřejmě u utajované operace, k novým datům proto pochopitelně nemám přístup. Obecně ale mohu říci, že podobné operace probíhají takřka neustále, jde o běžnou praxi a jde při nich nejčastěji o sběr zpravodajských informací. Jistě, někdy jednotka dostane výjimečný úkol, třeba zlikvidovat některého vysoce postaveného teroristu… Nejčastěji se ale jedná o shromažďování dat.

Doron Avital (1959) je bývalý poslanec izraelského parlamentu (Knesetu) za centristickou stranu Kadima. Mezi roky 1992 a 1994 velel elitní armádní jednotce Sajeret Matkal, v níž kromě jiných sloužili i někdejší premiér Ehud Barak nebo nynější ministr školství Naftali Benet.