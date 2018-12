EXKLUZIVNĚ. Syrští vojáci u nás budou jen pozorovat, naši zemi jim nedáváme, říká předák syrských Kurdů

Syrští Kurdové nemají v plánu předat svoji zemi vojákům režimu Bašára Asada. Pozvali je ale, aby si zde vybudovali pozorovací stanoviště. To se stalo i v Manbidži, kam režimní jednotky dorazily poté, co tento krok zprostředkovali ruští vyjednavači. V exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ to říká lídr syrských Kurdů Sálih Muslim, který turecký útok na svůj region považuje za reálnou hrozbu prý i proto, že Ankara touží po expanzi. Syrští Kurdové podle Muslima nechtějí nezávislost, ale autonomii v decentralizované a demokratické zemi.

Novou kapitolu krvavé války odstartoval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan, když 12. prosince oznámil ofenzívu proti syrských Kurdům. Ta má tentokrát směřovat přímo do srdce jejich historických území. Opravdu ledová sprcha Kurdy zmáčela v okamžiku, co americký prezident Donald Trump záhy po Erdoganově hrozbě ohlásil stažení svých vojáků ze Sýrie. Svět hovoří o zradě: Američané sice v zemi oficiálně podporují kurdské Lidové obranné jednotky (YPG) pouze v boji s extremistickým Islámským státem, je však jasné, že jejich přítomnost brání Turecku v útoku.

Spálí teď Ankara kurdské regiony napadrť? Budou i Západem opuštěné milice YPG nadále bojovat s Islámským státem? Na tyto otázky se INFO.CZ zeptalo Sáliha Muslima, lídra Sjednocené demokratické strany (PYD), kterou lze považovat za politické křídlo milic YPG. Češi si jej znají jako toho muže, který byl v letos v únoru krátce zadržen na tureckou žádost zdejší policií, aby ho Praha posléze nechala odcestovat.

Jak vidíte budoucnost Rojavy, tedy tradičního území syrských Kurdů? Očekáváte dohodu s damašským režimem Bašára Asada?

Jsme neustále připraveni k dialogu se syrskou vládou, pokud tato změní postoj co se politického uspořádání země týče. Mimochodem, v posledních dnech jsme právě s Damaškem jednání vedli. Náš postoj je jasný, žádáme demokratickou a decentralizovanou Sýrii. Pokud se Damašek opravdu odhodlá jít tímto směrem, zůstaneme i do budoucna jednou, navíc silnou zemí. Jednání o osudu Sýrie ovšem stále probíhají, zatím bez konkrétních výsledků.

Tiskové agentury tento pátek s odkazem na syrské zdroje napsaly, že vojáci věrní Damašku převzali město Manbidž, které předtím držely kurdské jednotky. Lze z toho usuzovat, že syrští Kurdové pustí Asadovy vojáky i jinam na své území?

Ne, tak to není. My v tuto chvíli čelíme hrozbě turecké invaze. Ta by pravděpodobně začala právě v oblasti Manbidže. A co se tam reálně stalo? Pozvali jsme jednotky syrské armády věrné Damašku, aby v tomto ohroženém regionu vytvořily vlastní pozorovací stanoviště. Přičemž podobné body by měly syrské jednotky zřídit i na hranici s Tureckem. Což samozřejmě neznamená, že předáváme Rojavu syrským vojákům.

Sýrie (rozložení sil k začátku září 2018)autor: INFO.CZ

Očekáváte, že Turecko opravdu vaše území vojensky napadne?

Považujeme hrozbu ze strany Turecka za velmi vážnou. Nakonec, jednu invazi už Turci provedli, a to proti Afrínu (zkraje letošního roku – pozn. redakce). Oni prostě chtějí expandovat do Sýrie. Kamkoli. I proto Manbidžský vojenský výbor (MMC; organizace bojující proti Turecku – pozn. redakce) uzavřel dohodu se syrskými jednotkami a vyzval je k vytvoření zmíněných pozorovacích stanovišť.

Jak na případnou invazi mnohem silnějšího tureckého vojska zareagujete? Vzdáte se? Budete bojovat?

Prostě nemáme jinou volbu než se bránit. A také to uděláme. Pokud Vás někdo napadne doma, na vašem území, musíte přece reagovat!

Kurdovéautor: Info.cz

Jak vnímáte rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa stáhnout ze Sýrie své vojáky? Jako zradu?

Tato zpráva přišla především v naprosto nevhodném čase. Ostatně, překvapení to bylo pro všechny. Nejen pro nás, ale dokonce i pro část vysokých amerických představitelů, kteří o tomto kroku vůbec nevěděli.

Ostatně, my nepovažujeme za zradu prostý fakt, že odsud jednou Američané odejdou. Nerozumíme ale načasování tohoto kroku. Americký prezident konstatoval, že Islámský stát byl přemožen, že skončil. On ale dosud rozhodně poražen nebyl.

Budete v zápase proti Islámskému státu pokračovat i bez podpory zvenčí?

Ano, budeme. A stále s Islámský státem – třeba právě teď – bojujeme.

Jaký je vztah syrských Kurdů k Moskvě, která v regionu hraje stále důležitější roli?

Rusko má vlastní zájmy. Vytrvale podporuje vládu v Damašku. Pokud bude hrát roli mediátora, jistě si jej poslechneme. Snad mohu prozradit, že to, co se událo v Manbidži, je právě výsledkem práce ruských vyjednávačů...

Rusko v Sýriiautor: Info.cz

Chápete tedy Moskvu jako spojence, nebo nepřítele?

To je spíše otázka na Rusko, jak ono vnímá nás… Jak jsem už ale řekl, Rusko stojí jednoznačně za syrskou vládou. Což vnímáme. Pokud by se – opravdu jen hypoteticky – chtělo pustit do zápasu s námi, byla by to nesmírná škoda. Pro obě strany.

Jaký je dlouhodobý, konečný cíl Vaší strany PYD? Autonomie v rámci Sýrie, nebo klasická nezávislost?

Ne, nezávislost ne. Jsme součástí Sýrie. Přejeme si ale, jak už jsem konstatoval, autonomii v decentralizované Sýrii. Ale nejde přece jen o nás, o Kurdy. Po našem soudu se jedná o uspořádání výhodné i pro ostatní komunity. Takový systém by v posledku pomohl celé zemi.

Jak zpětně hodnotíte Vaše únorové zatčení v Praze, kdy Vám hrozilo vydání do Turecka? Vzpomínáte na Česko v dobrém?

Jistě, Češi jsou báječní, skvělí lidé! Dovolte, abych je prostřednictvím vašeho média co nejupřímněji pozdravil! To, co se odehrálo v Praze, nemá s Čechy a Čechami nic společného. Šlo zřejmě o zpravodajskou partii, kterou rozehrála turecká tajná služba. Ostatně, Ankara už tímto způsobem unesla do Turecka značný počet lidí z mnoha evropských zemí.

Sálih Muslim během pražského zatčeníautor: ČTK

Salih Muslim Muhammad (67) se narodil do kurdské rodiny v severosyrském okrese Kobani. Studoval v Turecku chemické inženýrství, žil v Londýně, Saúdské Arábii a od roku 1993 podnikal v syrském Aleppu. Do Sjednocené demokratické strany (PYD) vstoupil v roce jejího vzniku (2003), v roce 2010 se stal předsedou PYD, byl i s manželkou syrskými úřady uvězněn, podařilo se mu ale utéct do kurdské části Iráku. Zpět se vrátil po začátku revoluce proti režimu Bašára Asada (2011).

Turecko, se kterým vedl v letech 2012 až 2015 neúspěšný dialog, na něj v roce 2016 vydalo zatykač. A letos ho umístilo na seznam nejnebezpečnějších teroristů. V únoru, kdy v Praze pobýval na soukromé konferenci, ho zdejší policie na žádost Turecka zadržela, soud ho ale po dvou dnech nařídil propustit. Je ženatý a má čtyři (žijící) děti. Syn Šervan, který bojoval v řadách Lidových obranných jednotek (YPG), zemřel v roce 2013 během operace proti islamistům.