Experti chválí diplomacii ČR za „nehlasování“ o Jeruzalému: Velká gesta by provokovala Araby

„Vnímám to jako kontinuitu české politiky. Velká gesta, která by provokovala celý arabský svět, by nebyla dobrá,“ potvrzuje pro INFO.CZ diplomat a bývalý ministr zahraničí Cyril Svoboda. Podle něj bylo rozhodnutí zdržet se hlasování předpokládané.

„Dalo se to očekávat, protože když se posledně hlasovalo o tom, že by se Palestina měla stát pozorovatelským státem OSN, tak jsme byli mezi zeměmi, které podržely stát Izrael a statut Palestiny neuznaly,“ vzpomíná Svoboda na jinou rezoluci z roku 2012.

„Hlasování potvrdilo dlouhodobou českou pozici vůči Izraeli. Česká republika nehlasuje proti Izraeli, protože ho považuje za svého spojence, a proti spojenci se nehlasuje,“ konstatovala ve včerejším rozhovoru pro INFO.CZ odbornice na Blízký východ a analytička Irena Kalhousová.

Českou pozici kvituje i ředitel Centra transatlantických vztahů CEVRO institutu, exministr Alexandr Vondra. „Já jsem kritizoval tu vládu, co skončila, a budu kritizovat i tu vládu, co teď vzniká. Ale tady musím říct, že bych chtěl českou diplomacii pochválit, protože se k tomu postavila jako k jakési realitě. Polovinu palestinského území ovládá hnutí Hamás, které je zvoleno, a to dodnes neuznalo stát Izrael. Tak co je větší porušení mezinárodního práva, než tohle,“ uvedl Vondra v České televizi.

Česká republika nebyla při hlasování se svým názorem osamocená. Zdrželo se celkem 35 států, mezi nimi například Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Kanada nebo Austrálie. „Toto téma je tak citlivé, že státy Evropské unie dlouhodobě rozděluje, takže zachovat v tomto v EU jednotu, je podle mě nemožné,“ myslí si Svoboda.

„To je pro českou pozici jednodušší, že nezůstala se svým postojem sama. Co je na tom asi nejzajímavější, že se to odehrálo po nástupu nové vlády. Ukazuje se, že politika, kterou ČR zastávala od svého vzniku, přetrvává a nedochází k nějaké změně,“ dodává Kalhousová. Rezoluci z evropských zemí podpořilo například Španělsko, Francie a Velká Británie.

Donald Trump hrozil, že bude pozorně sledovat, které země budou hlasovat proti postoji USA, a slíbil, že z toho vyvodí následky. Česko se nepostavilo vyloženě proti, ale svým zdržením Spojené státy ani nepodpořilo. Nějaké „odplaty“ se ale oslovení experti neobávají. „Já si myslím, že Donald Trump je mnohem více činný v rétorice, než ve skutcích. A zdá se mi, že řada jeho silných prohlášení zůstane skutečně jen u těch slov. Beru to s lehkostí,“ tvrdí Svoboda.

Svobodův názor má zjevně něco do sebe: Spojené státy později uvedly, že se naopak chystají ocenit ty, kteří je při hlasování „podrželi“. Zástupce z celkem 65 států, které rezoluci nepodpořily, zdržely se, nebo se neúčastnily, pozvali Američané počátkem ledna na slavnostní děkovnou recepci.