Exprezident Bush je ve vážném stavu, do nemocnice ho přivezli den po smrti manželky

Bývalý americký prezident George Bush starší byl kvůli nespecifikované infekci, která se mu dostala do krve, přijat na jednotce intenzivní péče a jeho stav je vážný, ačkoli je při vědomí a se svým okolím komunikuje. Oznámil to mluvčí Bushovy rodiny Jim McGrath. Třiadevadesátiletý politik byl do nemocnice převezen v neděli, den po pohřbu své manželky Barbary.