Facebook chce vytvořit nový tým pro dohled nad obsahem. Naráží ale na tyto problémy | info.cz

Zhruba třicet zaměstnanců se podle článku na webu Bloomberg na konci května sešlo v kalifornském sídle společnosti Facebook k diskusi o sexuálním zneužívání. Řešili konkrétní příspěvek – seznam více než 70 akademiků, kteří se údajně dopustili sexuálního obtěžování. Ačkoliv o osudu příspěvku už dávno rozhodli moderátoři Facebooku, skupina zaměstnanců měla znovu řešit, zda post odstranit, nebo nechat online.

Padaly závažné otázky: Jsou obvinění dotyčných akademiků věrohodná? Co když některý z nich po zveřejnění příspěvku spáchá sebevraždu? Změníme pak názor a zpětně ho smažeme?

Po dvou hodinách diskuse nakonec 22 lidí hlasovalo pro ponechání zmíněného seznamu online a jen čtyři byli pro smazání. Málokdo ale uvedl, že by si byl svým rozhodnutím stoprocentně jistý. Skupina tak potvrdila dřívější verdikt moderátorů, kteří obsah neodstranili.

Takové diskuse Facebook v posledních měsících organizuje pravidelně po celém světě. Odehrály se v Nairobi, New Yorku nebo Singapuru. Společnost chce vytvořit globální nezávislou radu pro dohled nad obsahem, která by se zabývala osudem podobně kontroverzních příspěvků.

Mark Zuckerberg řekl, že v těchto otázkách by rada měla hrát roli „takřka nejvyššího soudu“. Jako síť sdružující 2,4 miliardy uživatelů, která je často obviňovaná mimo jiné z ovlivňování veřejné diskuse, Facebook potřebuje, aby nový orgán byl důvěryhodný.

Záměr ale vyvolává řadu otazníků. Podle prvního návrhu by rada měla mít 40 členů, kteří by byli Facebookem vybráni na tříleté funkční období. Po jeho uplynutí by si pak rada zvolila své nástupce, čímž chce Facebook dosáhnout kýžené nezávislosti orgánu. Nezávislost prvních, jím zvolených členů nicméně nijak nezaručuje. Členové rady by navíc měli být placení a není jasné, jakým objemem příspěvků by se měli zabývat. Společnost pouze navrhuje, aby každý post posuzovalo tři až pět členů rady. Ke svým rozhodnutím, která mají být konečná, má rada vydávat veřejně dostupná zdůvodnění a může navrhovat změny publikačních pravidel Facebooku.

Kromě nezávislosti je dalším zásadním problémem rychlost. Je nepravděpodobné, že by rada pracovala dostatečně rychle tak, aby zvládala reagovat na dynamické dění online. Dvanáct studentů práv Stanfordské univerzity si v rámci speciálního kurzu vyzkoušelo rozhodování o kontroverzních příspěvcích na vlastní pěst a doporučilo Facebooku, aby do rady nominoval mnohem více členů, kteří by pracovali na plný úvazek, namísto navrhovaných čtyřiceti „brigádníků“.

Pokud by rada byla vytvořená tak, jak Facebook navrhuje, kontrolovala by kontroverzní příspěvky spíše zpětně. Vykonávala by tedy dozor nad rozhodnutími, která už učinili moderátoři diskusí, a nemohla by nijak ovlivnit dopad příspěvků v klíčových okamžicích, což jsou hodiny, ne-li minuty bezprostředně po zveřejnění.

Odborníci z Electronic Frontier Foundation se obávají, že by rada Facebooku nakonec jen „legitimizovala hluboce narušený systém, aniž by dělala cokoliv pro jeho nápravu nebo by se stala jakousi globální policií, která by stanovovala pravidla, co se online smí a nesmí nehledě na to, zda sdílený obsah je, či není legální“.

Podobně profesorka práv Kate Klonicková ze St. John´s Law School soudí, že rada může při nejlepším inspirovat podobné organizace a společnosti, ale obává se, aby celý plán neskončil spíše fiaskem.