Facebook je opět pod tlakem kvůli ochraně dat. Čeká jej soud, Zuckerberg navrhl změny | info.cz

Dva kanadské kontrolní orgány ve své čtvrteční zprávě konstatovaly, že Facebook porušil zákony země, když nerespektoval doporučení a nedokázal zabezpečit uživatelská data proti jejich zneužití. Zpráva je výsledkem ročního vyšetřování role Facebooku ve skandálu Cambridge Analytica.

Technologický gigant se musel v minulosti kvůli podobným problémům obhajovat v americkém Kongresu i britském parlamentu. Britská televize Channel 4 loni na jaře upozornila, že společnost Cambridge Analytica získala data až 87 milionů uživatelů, mezi nimiž byli kromě Američanů a Britů například i Kanaďané. Bez jejich vědomí je využila k podpoře prezidentské kampaně Donalda Trumpa nebo ovlivňování Britů před referendem o brexitu.

„Existující požadavek odpovědnosti je důležitým bezpečnostním prvkem, ale jak vidíme v tomto případě, nedostačuje k ochraně Kanaďanů před praktikami firem, které se nechovají odpovědně,“ komentoval zjištění zástupce federálního regulátora Daniel Therrien. Dodal, že Facebook nyní kvůli porušení zákona požene před soud.

Facebook očekává rekordní pokutu

Firma se tak může připravovat na další potíže a případné pokuty, které bude muset platit, pokud se její vina prokáže. Ve středu přitom během prezentace svých čtvrtletních výsledků přiznala, že očekává tučnou pokutu i ze strany amerických úřadů. Federální obchodní komise sice zatím neřekla, jak se k Facebooku postaví, společnost ale počítá s penále ve výši 3 až 5 miliard dolarů (70 až 115 miliard korun).

Pokud se odhady Facebooku potvrdí, dostane nejvyšší pokutu, jakou kdy úřad udělil nějaké z technologických firem. Podle mnohých amerických zákonodárců a expertů však bude i takový trest nedostatečný. Matt Stoler z think tanku Open Markets Institute jej pro New York Times přirovnal k pokutě, kterou lidé dostávají za špatné parkování. Zdůraznil přitom, že selhání Facebooku vedlo k narušení demokratického procesu.

Kámen úrazu spočívá v poměru na první pohled značné částky k celkové bilanci Facebooku. Firma, která kromě stejnojmenné sociální sítě vlastní například komunikační služby WhatsApp a Messenger nebo stále populárnější síť na sdílení fotografií Instagram, přiláká na své platformy každý den 2,1 miliardy lidí na celém světě. Její příjem za první čtvrtletí letošní roku činil 15 miliard dolarů (346 miliard korun). Ročně pak nashromáždí 56 miliard dolarů (téměř 1,3 bilionu korun). Čísla přitom stále rostou. Příjmy za první tři měsíce byly letos proti loňsku vyšší o 26 procent.

I proto přicházejí američtí politici s myšlenkami, jak rostoucí vliv Facebooku omezit. Asi nejdále zašla senátorka a uchazečka o demokratickou prezidentskou nominaci Elizabeth Warrenová. Ta prosazuje nucené rozdělení firmy (stejně jako Amazonu, Googlu a Applu) na několik menších částí. V minulosti takto po zásahu soudu skončil například Standard Oil, z něhož vzniklo 34 jiných podniků.

Dělení monopoluautor: INFO.CZ

Facebook je ale trnem v oku třeba i prezidentu Donaldu Trumpovi. Ten dlouhodobě upozorňuje na fakt, že podobné firmy jako Facebook nebo Google mohou svoji dominanci na trhu zneužívat k ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím algoritmů určujících, co čtenář na webu uvidí jako první. Celkem 11 vyšetřování Facebooku probíhá také v Evropě.

Zuckerberg vymýšlí nový koncept

Zakladatel a šéf Facebooku Mark Zuckerberg po roce, kdy musel svoji činnost obhajovat, nyní přišel s plánem, jak lépe střežit soukromí uživatelů jeho sítí. V obsáhlém příspěvku publikovaném skrze Facebook prezentoval nástin zcela nové koncepce.

Ačkoli nebyl konkrétní, z jeho slov se dá vyčíst, že počítá s vytvořením dvou typů platforem. První by fungovala na bázi veřejné sociální sítě, kde by uživatelé data sdíleli s ostatními lidmi a věděli by, že publikované věci může vidět širší okruh zájemců. Pravděpodobně by sem spadal Facebook a Instagram.

Proti tomu by byly dostupné aplikace jako Messenger nebo WhatsApp, kde by komunikace byl šifrovaná a posílila by se ochrana tak, aby například konverzace nemohl číst nikdo zvenčí, ale ani samotný Facebook. Právě využívání a zneužívání soukromých hovorů nebo dat z mobilních telefonů k lepšímu cílení reklamy musel v minulosti Zuckerberg vysvětlovat.

„Měli byste mít jednoduchý a intimní prostor, v němž budete mít naprostou jistotu, že to, co řeknete a uděláte, je soukromé,“ vzkázal Zuckerberg uživatelům s tím, že změna platforem proběhne v následujících letech a věří, že nebude mít negativní dopady na fungování a prosperitu společnosti.

Zároveň se přimluvil za tvrdší regulace, co se týče ochrany soukromí, protože nápravu současného stavu považuje za důležitější než zájmy firmy. „Domnívám se, že by bylo pozitivní, pokud by většina zemí přijala regulace podobné GDPR jako společný rámec,“ napsal Zuckerberg ve svém prohlášení.