Favorit voleb s ostrými lokty. Generálové mají jasno ohledně Jeruzaléma i Palestiny

Pokud vyhrajeme, v žádném případě neplánujeme ihned stáhnout izraelské vojáky z palestinského Západního břehu. A taky chceme jednotný Jeruzalém. Tak se dá ve zkratce shrnout program, se kterým jde do dubnových parlamentních voleb aktuálně nejsilnější izraelské politické hnutí nazvané „Modrá a Bílá“. Co by jeho úspěch židovskému státu přinesl?

Podle posledních průzkumů se hnutí „Modrá a Bílá“ dostalo do vedení a drží si náskok zhruba pěti až sedmi křesel. Kdyby se tedy parlamentní hlasování plánované na začátek dubna konalo teď, tři bývalí náčelníci generálního štábu spojení do společné politické platformy pojmenované po barvách izraelské vlajky by porazili stále pravicovější Likud vládnoucího premiéra Benjamina Netanjahua.

Co by tedy čekalo Izrael pod jejich vládou, jakkoli by po případném vítězství museli v mnohém ustoupit nezbytným koaličním partnerům? Především navýsost pragmatický postup vyjádřený upřímnou větou z politicky centristické platformy modrobílých: „Náš světonázor je dán tématy, která jsou pro izraelskou veřejnost nejdůležitější.“

Co se jednání i možné dohody s Palestinci týče, jsou modrobílí opatrní. „Platforma nového hnutí nezmiňuje možnost vzniku Palestinského státu, žádá ale zároveň, aby Izrael využil všechny možnosti k uzavření dohody s Araby,“ konstatuje v analýze pro izraelský web ynetnews.com Juval Kami. A hned si odpovídá, proč tomu tak je. „Hnutí k podobnému postoji vede snaha oslovit voliče z celého politického spektra a zároveň nejitřit složitě přijaté kompromisy uvnitř čerstvě vzniklé organizace,“ píše izraelský publicista.

V programu se objevila také věta, podle které není ve hře možnost rychlého stažení izraelských vojáků ze Západního břehu. Jde zjevně o odpověď na nařčení politických soupeřů zprava, kteří tvrdí, že se modrobílí k takovému kroku chystají. Odchod izraelských vojáků i osadníků z Pásma Gazy v roce 2005 navíc obyvatelé židovského státu dodnes vnímají negativně coby začátek stálého bezpečnostního ohrožení země, protože se pak v této části Palestinské autonomie dostalo k moci radikálně islamistické hnutí Hamás.

V části věnované Jeruzalému generálové takřka převzali vládní rétoriku a označují „sjednocený Jeruzalém“ za hlavní město židovského státu, v čemž souzní s většinovým izraelským názorem. Jen pro úplnost: Palestinci chtějí, aby politické centrum jejich budoucího státu bylo ve východní, převážně arabské části Jeruzaléma. Modrobílí také neuvažují o tom, že by Golanské výšiny vrátili Sýrii, což je rovněž mezi politiky židovského státu všeobecně sdílený postoj.

Poněkud razantnější jsou ve střetu mezi sekulárními a nábožensky ortodoxními Izraelci, kde se zřetelně staví na stranu prvně jmenovaných. Podporují svazky stejného pohlaví a slibují pro ně zavést institut náhradního mateřství, který by jim pomohl k potomkům. Staví se proti zákazu sobotního prodeje i dopravy, které s ohledem na náboženský zákaz některých činností v tento den prosazují ortodoxní komunity především ve svých čtvrtích. Dodávají však povinnou větu, podle které mají všechny izraelské komunity žít podle vlastních pravidel (pokud neodporují zákonu).

Modrobílí se rovněž pustili do reformy fungování náboženského života u tzv. Zdi nářků, nebo také Západní zdi někdejšího jeruzalémského chrámu. Do náboženské rady, která tento komplex židům nejposvátnější spravuje, chtějí dostat i zástupce liberálnějších proudů. Opět na úkor ortodoxních skupin.

Program se rovněž zabývá reformou veřejných služeb, třeba proměnou přetíženého zdravotnictví, do kterého slíbili během následujících pěti let napumpovat 12,5 miliardy šekelů, tedy téměř 79 miliard korun. Což je rozumné: podle průzkumu webu The Times of Israel totiž jen pětina (21 procent) respondentů považuje bezpečnostní otázky za ty nejdůležitější. Pro takřka polovinu (46 procent) jsou naopak klíčové ekonomické a sociální otázky spojené s každodenním životem – tedy ceny bydlení, nezaměstnanost a výše životních nákladů obecně.