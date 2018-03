Fico je připravený podat už zítra demisi. Má tři podmínky a nového kandidáta, už jednal s Kiskou

Fico svoji demisi podmiňuje trojicí podmínek, které vznesl vůči prezidentovi Andreji Kiskovi.

Ministerský předseda uvedl, že pokud prezident tyto tři požadavky splní, je připravený odejít z funkce už zítra. Jméno člověka, který by ho mohl nahradit, má dle svých slov připravené.

Demise premiéra znamená podle ústavy pád celé vlády.

Před Ficovým vstoupením se spekulovalo o tom, že premiér oznámí konec koalice a předčasné volby. To Fico odmítl. Bez bližších podrobností řekl, že „existuje obava“ že by takové hlasování provázel chaos a nestabilita. Fico doslova řekl, že nehodlá odevzdat stát „opozičním amatérům“.

Fico znovu obvinil opozici a média, že vraždu Kuciaka a jeho partnerky zneužívají a zapomínají na nutnost vyšetřit ji.

Předseda vlády odmítl, že by Slovensko bylo rozhádané a „černou dírou“. Země je dle něj v „dobré kondici“.

„Je vidět, že to, co se děje v posledních dvou týdnech, má zásadní dopady na důvěryhodnost Roberta Fica,“ domnívá se šéf Focusu Martin Slosiarik. „Míra nedůvěry v Roberta Fica byla vysoká už předtím. To se v tomto průzkumu potvrdilo. Když ale k téměř dvěma třetinám těch, kteří mu nedůvěřují, připočteme i ty, kteří mu důvěřují méně než v minulosti, jde už o 80 procent lidí, kteří mu nedůvěřují nebo ztrácejí důvěru v jeho osobu,“ shrnul Slosiarik.