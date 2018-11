Fico plánuje velký comeback do vlády. Útočí i na vlastního prezidentského favorita

Podle Denníku N, jenž se odvolává na několik koaličních zdrojů, se o Ficově ambicích mluví uvnitř strany Směr už několik týdnů. Původně se chtěl někdejší premiér do vlády vrátit až po prezidentských volbách, v nichž strana počítá s Lajčákovým úspěchem. Lajčák sice ještě nepotvrdil kandidaturu, podle aktuálních průzkumů jej ale podporuje třetina voličů a má největší šanci vystřídat dosavadního prezidenta Andreje Kisku.

Současné spory kolem přijetí migračního paktu OSN ale mohou ministerskou výměnu urychlit. Lajčák se dostal do ostrého konfliktu s Ficem, když úmluvu hájil. Fico jej přitom dříve podporoval a vítal i jeho prezidetnské ambice. Nyní Lajčák po útocích svého stranického šéfa připustil rezignaci. „Pokud by byla vůle poslanců Národní rady, že se Slovensko chce izolovat, být součástí problémů a nechat řešení na jiných, tak to nemohu prosazovat,“ pravil dlouholetý diplomat.

Spekuluje se, že by Lajčák mohl odstoupit během prosincové schůze parlamentu, pokud by poslanci odhlasovali, že pakt není v souladu s migrační a bezpečnostní politikou země. Navázali by tak na nedávné rozhodnutí zahraničního výboru, který se v neprospěch paktu vyslovil v předchozích dnech. Pro Lajčáka je migrační pakt důležitý i proto, že se na jeho přípravě podílel během svého ročního působení ve funkci předsedy Valného shromáždění OSN.

Představitelé Směru zatím zůstávají ohledně možného Ficova vládního comebacku opatrní. „Neslyšel jsem o tom. Poslední předsednictvo strany bylo v úterý a takováto témata na něm ani v náznacích nezazněla. Také z mediálních vyjádření, které měl pan premiér, vyplývalo, že jdeme hledat konsenzus s panem Lajčákem,“ cituje Denník N člena předsednictva Lubomíra Petráka.

Návrat do vlády je pro Fica důležitý z řady důvodů. Měl by větší vliv na směřování kabinetu, vyhnul by se invektivám opozice, která se jej snaží mírně posměšně titulovat jako „poslanec Fico“ a opět by byl více na očích veřejnosti. Ficova popularita v posledních měsících značně poklesla. Podle průzkumu agentury Focus se 52 procent Slováků domnívá, že současný premiér Peter Pellegrini vede vládu lépe než jeho předchůdce. Toho v průzkumu podpořilo jen 21 procent dotázaných.

Fico musel z čela kabinetu odejít po kauze kolem únorové vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka a jeho snoubenky. Vaz mu zlomily vazby jeho spolupracovnice na italskou mafii, která byla v jedné fázi vyšetřování mezi podezřelými. Podle aktuálních informací vyšetřovatelů je nejpravděpodobnější, že za Kuciakovou smrtí stojí kontroverzní podnikatel Marián Kočner, jenž je ve vazbě kvůli případu finančních podvodů. Ukázal na něj jeden z obviněných Zoltán Andrusko.

Kočner se netajil dobrými vztahy s vysoce postavenými politiky Směru. Znal se i s Ficem, který byl zároveň jeho sousedem v bytovém komplexu Bonaparte, kde si Fico pronajímá byt od Kočnerova obchodního partnera Ladislava Bašternáka. Po zjištěních, že by si Kuciakovu kauzu mohl objednat právě Kočner, se však politici Směru začali od podnikatele distancovat.