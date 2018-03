Ficova poradkyně v problémech. Statisíce eur pro Vadalu šly přes účet Troškové

Bývalá poradkyně Roberta Fica byla zapojená do nejasných transakcí italského podnikatele Antonia Vadaly. Mária Trošková se totiž zapojila do neobvyklých převodů a výběrů 540 tisíc eur (přibližně 13,75 milionu Kč). Slovenskou policii na to upozornila banka spojená s Vadalovou firmou AV-REAL, na kterou bylo podáno trestní oznámení kvůli podvodům s DPH. Na podivné transakce přišli novináři z mezinárodního investigativního týmu novinářů z různých redakcí, který vznikl po vraždě Jána Kuciaka. Zprávu publikovaly Konzervativní deník Postoj, Týdeník TREND a deník SME.