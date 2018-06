Fotbalové mistrovství roztáčí obchod s lidmi na maximum. Do Ruska míří tisíce sexuálních otrokyň

O případech, kdy se překupníci lidí snaží přemluvit zejména mladé dívky k cestě do Ruska, informuje server The Daily Beast. Web popisuje, že se lovištěm obchodníků s lidmi stávají hlavně stadiony, kde se mladí lidé scházejí, aby hromadně fandili při zápasech promítaných na velkoplošné obrazovky.

„Blessing a Mfo, mladé sestry z nigerijského města Uyo, se přišly podívat na přípravné utkání národního týmu Nigérie s týmem Atlétika Madrid,“ popise The Daily Beast. Přitom je údajně oslovila asi čtyřicetiletá žena, která se představila jako spolupracovnice hned několika nevládních a humanitárních organizací v Evropě. Dívkám nabídla, že mohou odjet pracovat do ruských zdravotních středisek, která se „věnují péči o zraněné sportovce“. Půl roku měly pracovat, aby tak uhradily náklady na svou cestu – žena tvrdila, že jde zhruba o dvacet tisíc dolarů. Všechno, co si dívky vydělají pak, bude jenom jejich, slibovala žena.

Daily Beast popisuje, že trvalo poměrně dlouho, než se povedlo prokázat, že žena nemá s žádnými humanitárními organizacemi cokoliv společného. Působila velmi přesvědčivě a nebýt toho, že v Nigerii se proti překupnictví lidí úřady snaží zasahovat, patrně by Blessing a Mfo do Ruska skutečně odjely. Vidina dolarového výdělku a možnosti dostat se z beznaděje střední Afriky, je silné lákadlo.

Blessing a Mfo zachránilo vysílání místní televize, která do svého vysílání zařadila zprávu o devíti dívkách a jednom mladíkovi, které se na poslední chvíli povedlo zachránit z překupnické dodávky. Rodiče obou dívek zalarmovali policii a ta obě dívky našla na lagoském letišti. Vyšetřování ukázalo, že jejich cílem nemělo být Rusko, ale nejprve moderní otrocké trhy v Libyi – a pak teprve Evropa.

Pokud by se dívky nepovedlo na poslední chvíli zachránit, pravděpodobně by skončily stejně jako zhruba tři tisíce Nigerijek, které každoročně pohltí černý ruský trh se sexuálními otrokyněmi. „Věděli jsme, že pašeráci lidí využijí mistrovství světa v Rusku k tomu, aby se do něj pokusili dostat co nejvíc mladých lidí z Nigérie,“ cituje The Daily Beast Julii Okah-Donli, ředitelku nigerijské agentury pro boj proti obchodu s lidmi NAPTIP. Okah-Donli také poznamenává, že se z ruských médií lidé mohou dozvědět mnoho pěkných věcí o prezidentu Vladimiru Putinovi, o únosech lidí ale nic.

Podobný nárůst obchodu s lidmi na ose Nigérie–Rusko v Africe zaznamenali už během loňského hokejového Konfederačního poháru. Současná situace je ale výrazně komplikovanější. Zatímco hokej se z pochopitelných důvodů v Nigérii nehraje, fotbalistů jsou v zemi zástupy. Právě mezi mladými hráči kopané a jejich rodinami se překupníci lidí pohybují a nabízejí jim mimo jiné uplatnění v provozu významných fotbalových klubů. Výsledek je ale vždycky stejný – ponížení, otrocká práce, bití a znásilňování, píše The Daily Beast.