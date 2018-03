Fotka Afghánky s dítětem na klíně při zkoušce obletěla svět. Vyvolala vlnu sympatií

Džahantáb Ahmádíová skládala zkoušku v provincii Dajkondí v centrální části Afghánistánu. Na začátku testu, který se konal pod širým nebem, seděla Ahmádíová u stolu a maličkou dcerou Chizran měla na klíně. Dítě ale bolelo ucho a nepřestávalo plakat. Ahmádíová proto, aby nerušila ostatní a aby dítě utišila, poodešla stranou a posadila se na zem, kde pokračovala v psaní testu. "Musela jsem se soustředit na dítě a přitom psát test," uvedla.

Gramotnost v Afghánistánu dosahuje pouhých 36 procent, u žen je ještě podstatně nižší. "Mým cílem bylo vždy dostat se na univerzitu," uvedla Ahmádíová, která se po skončení střední školy ve věku 18 let vdala. "Ale kvůli naší špatné ekonomické situaci, kvůli chudobě, jsem si nemohla dovolit studovat další tři nebo čtyři roky," vysvětlila žena, jejíž manžel její sen o studiu podporuje.

Chudou matku skládající zkoušku s dítětem v náručí vyfotografoval jeden z přítomných učitelů a snímek zveřejnil na internetu. Ahmádíová se o tom dozvěděla až později, od sousedů v jejich odlehlé vesnici, kde většinu skromných příjmů lidí tvoří pěstování pšenice, kukuřice a brambor.

Fotografie z minulého měsíce vzbudila obdivné reakce a také nabídky pomoci. Díky kampani zorganizované Sdružením afghánské mládeže bylo na školné pro Ahmádíovou shromážděno více než 14.000 dolarů, což v Afghánistánu, kde 39 procent obyvatel žije v chudobě, znamená hotové bohatství.

Podporu ženě po úspěšném složení zkoušky nabídla také aktivistka za lidská práva Zahra Jaganaová, která nakonec Ahmádíovou přesvědčila, aby šla studovat do Kábulu. Rodina nyní bydlí u Jaganaové, která se snaží pomoci Ahmádíové dostat se na soukromou univerzitu v metropoli.

"Kdyby musela studovat v Dajkondí, bylo by to pro ni složité," uvedla. "Není tam žádná studentská kolej, takže by si musela pronajímat dům," řekla.

"V Kábulu jí dáme dům. Pokoušíme se také najít práci pro jejího manžela a shromáždit peníze pro její děti, aby mohly chodit do školy," dodala.