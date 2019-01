Francouzi pátrají, proč se v zemi rodí děti bez rukou. Jsou za tím pesticidy?

Skupinové případy francouzských dětí, které se narodily bez ruky nebo části paže, se množí. Úřady už identifikovaly čtvrtou oblast v zemi, kde došlo v krátkém čase hned k několika případům takovéto deformace. Vyšetřování státních orgánů by mělo přinést první výsledky na konci ledna. V podezření jsou pesticidy, ale i znečištěný vzduch, jemuž jsou vystaveni rodiče dětí.

Sedmiletý Léo se narodil bez levé ruky. „Byl to šok. Lékaři říkali, že je to náhoda, že se takové věci stávají,“ vzpomínala Léova matka, jež žije v jedenáctitisícovém městě Guidel na západě Francie. Paní Mostiniová nejdříve kladla vinu sama sobě a přemýšlela o tom, zda nebrala v těhotenství lék proti migréně, který by mohl postižení způsobit.

Několik let si pak myslela, že je jedinou matkou široko daleko, jíž se něco takového přihodilo. „Až do dne, kdy mě kontaktovala Isabelle Grassinová a řekla mi, že i ona porodila holčičku s touto vadou a že zná jednu další maminku,“ vyprávěla paní Mostiniová v reportáži pro server Conbini News. „Tehdy jsme si řekly, tři, to už není náhoda.“ Později se ukázalo, že ve výše zmíněném Guidelu se v letech 2011 až 2013 narodily takto postižené děti dokonce čtyři.

O posledním skupinovém případu deformací informoval v pondělí deník Le Parisien. Tentokrát jde o tři dívky narozené v červnu, srpnu a listopadu 2016 v départementu Bouches-du-Rhône na jihu země. Všechny holčičky se narodily v okruhu 30 kilometrů od města Vitrolles.

Statistiky uvádějí, že dítě postižené syndromem ATMS (příčná ageneze horních končetin) se narodí zhruba jedno z deseti tisíc. V départementu Bouches-du-Rhône ale lékaři zaznamenali už tři případy na 27 000 obyvatel, a hlavně, všechny byly velice blízko sebe.

Další dva departementy, kterých se problém týká, jsou Loire-Atlantique, kde se v letech 2007 až 2008 narodily tři postižené děti, a především l’Ain na východě země s osmi případy z let 2009 až 2014.

Stejně jako v minulosti i v départementu Bouches-du-Rhône na vyšší výskyt vady upozornili sami rodiče. Předchozí vyšetřování totiž ukázalo, že ve Francii neexistuje celostátní registr, jenž by zachycoval děti narozené s deformacemi. V zemi funguje jen šest podobných seznamů, které ale zachycují jen pětinu obyvatel. Agentura Santé publique France tvrdí, že dětí s ATMS se rodí ročně asi 150, to je ale spíše jen odhad a data k jednotlivým oblastem chybí.

Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Agnès Buzynové v říjnu loňského roku pověřilo vyšetřováním příčin deformací výše zmíněnou agenturu spolu s Národním úřadem pro hygienickou bezpečnost, první výsledky mají být známy na konci ledna. Zatím se nicméně neví nic – odborníci proto spekulují o možném vlivu znečištěného životního prostředí například pesticidy, ale i o špatném ovzduší.

Zvláště v oblasti Bouches-du-Rhône se takový scénář zdá dost pravděpodobný – lidé zde žijí v blízkosti průmyslové zóny, v okolí jezera Berre lékaři například zaznamenali dvojnásobně častý výskyt rakoviny než ve zbytku země, podobné je to i s astmatem a cukrovkou.

Vůbec poprvé na tento problém upozornil jeden lékař v roce 2014. Registr deformací Rhône-Alpes (Remera) následně vypracoval zprávu o šesti případech ATMS v départementu l’Ain, k nimž došlo v okruhu 17 kilometrů. Úřad už tehdy usoudil, že „pravděpodobně nejde o náhodu“ a doporučil vyšetřování. Ministerstvo zdravotnictví a jeho agentura Santé de France ale k tomuto tvrzení byly skeptické a nedělo se nic.

Úřady tehdy přihlížely k faktu, že počet zdeformovaných dětí nijak nenarůstá, a nebraly v potaz geografickou blízkost a krátký časový úsek, v nichž k případům dochází. Loni v létě ale Remera vydal souhrnnou zprávu o deformacích, které si všiml deník Le Monde a odstartoval celou aféru.

Vláda musela během posledních měsíců lidi opakovaně ujišťovat, že nejde o žádnou epidemii, někteří lékaři ale upozorňují na neodpustitelné selhání státních orgánů při monitorování vady.

Šéfka Remery Emmanuelle Amarová, která případy ATMS odhalila, v posledních měsících bojovala o financování své organizace. Kvůli tomu pak čelila nařčení, že manipuluje médii a veřejným míněním. „Obvinění bez důkazů,“ reagovala.

Jak se zdá po posledním odhalení, aféra hned tak neskončí. A pokud se ukáže, že za genetické vady může skutečně znečištěné životní prostředí, bude muset vláda jednat. Právě kvůli nesplněným slibům a příliš pomalému plnění ekologického programu prezidenta Emmanuela Macrona loni odstoupil ministr pro ekologický přechod Nicolas Hulot.