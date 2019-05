Francouzské džihádisty čeká smrt. Irácké soudy se s nimi nemazlí, na verdikt stačí deset minut | info.cz

Vůdce teroristické organizace Islámský stát abú Bakr Bagdádí sice stále uniká, jeho podřízení ale od iráckých soudů odcházejí s vysokými tresty. V neděli si vůbec poprvé vyslechli rozsudek nejvyšší i džihádisté z Francie – Léonard Lopez, Kévin Gonot a Salim Machou. O den později byl k trestu smrti odsouzen i čtvrtý Francouz, Mustapha Merzoughi.

Francouzská diplomacie v úterý oznámila, že „znásobuje kroky“ pro to, aby odsouzení trestu smrti unikli. „Já sám jsem naši pozici připomněl iráckému prezidentovi,“ citovala televize BFM ministra zahraničí Jeana-Yvese Le Driana. Mluvčí vlády Sibeth Ndiayeová nicméně dodala, že Francie o odložení rozsudku oficiálně žádat nebude s tím, že „všechny prostředky pro nápravu odsouzených ještě nebyly vyčerpány“.

Irák v posledních měsících odsoudil více než pět stovek zahraničních džihádistů, mezi nimiž byli i občané Francie: 27letá Mélina Boughedirová, o rok starší Djamila Boutoutauová a 58letý Lahcène Gueboudj odešli s doživotím. Propuštěni mohou být v případě dobrého chování nejdříve za 20 let.

O vině džihádistů Francie nepochybuje

Za členství v teroristické organizaci se v Iráku dává trest smrti a soudy nerozlišují, zda jde přímo o bojovníky, nebo lidi, kteří působili ve strukturách Islámského státu či jiné skupině v jiné roli.

U čtyř Francouzů odsouzených k smrti však ani jejich vlast o jejich teroristické minulosti nepochybuje. Dvaatřicetiletý Pařížan Léonard Lopez, který k islámu konvertoval, pracoval na začátku tisíciletí v muslimském knihkupectví a byl jedním z nejaktivnějších přispěvovatelů džihádistického webu Ansar Al-Haqq. V červenci 2015 odjel se svojí ženou a dvěma dětmi do iráckého Mosulu, poté se podle vyšetřovatelů přesunul do Sýrie.

V nepřítomnosti byl už ve Francii odsouzen k pětiletému vězení. Později ještě podle tajných služeb spoluzaložil organizaci Sanabil, která pod pláštíkem pomoci vězňům radikalizovala odsouzené ve Francii. „Všichni, kteří byli přímo nebo nepřímo zapojeni do atentátů od ledna 2015, byli v přímém nebo nepřímém styku se Sanabilem,“ vypověděl jeden z vyšetřovatelů. Lopezovi advokáti už oznámili, že se jejich klient proti rozsudku odvolal.

Další z odsouzených, 32letý Kévin Gonot, byl zatčen v Sýrii spolu se svým nevlastním bratrem, matkou a manželkou. Před soudem v neděli tvrdil, že svého odjezdu do Sýrie lituje. V zemi byl už předtím zabit i jeho otec, který se také připojil k Islámskému státu.

Gonot se nejdříve přidal k Frontě an-Nusra, poté slíbil věrnost „chalífovi“ Bagdádímu. V Iráku si říkal abú Sofiane a přiznal, že se v obou zemích účastnil bojů. V bitvě o kurdské město Kobani byl zraněn, poté ho převezli na léčení do Mosulu. Ve Francii byl v nepřítomnosti odsouzen k devíti letům vězení.

Jednačtyřicetiletý Salim Machou patřil k Brigádě Tárika ibn Zjáda, jednotce Islámského státu složené z asi tří stovek evropských bojovníků. Skupina vedená bývalým francouzským legionářem Abdelilahem Himichem stála za řadou útoků v Iráku, Sýrii i zahraničí. Gonot měl úzkou vazbu i na bratry Clainovy, zřejmě nejznámější francouzské džihádisty v řadách IS – jeho manželkou byla jejich sestřenice.

Poslední z odsouzených, 37letý Mustapha Merzoughi, působil ve vojenském křídle Islámského státu pod jménem abú Umrán al-Faransí. Na bitevním poli mohl uplatnit své zkušenosti z francouzské armády z let 2000 až 2010. V roce 2009 byl dokonce na misi v Afghánistánu. I on se znal s bratry Clainovými a v jihofrancouzském Toulouse vyrůstal ve stejné čtvrti.

Vůdci islamistů měli strach ze špionů

Merzoughi vyšetřovatelům vypověděl, že se k Islámskému státu vydal poté, co si na sociálních sítích četl jejich příspěvky. V Mosulu prošel povinným náboženským a vojenským výcvikem, poté dostal kalašnikov a 200 dolarů měsíčně. I on přísahal věrnost „chalífovi“, který však měl zakrytou tvář – vůdci teroristů se podle něj báli, aby je zahraniční bojovníci neidentifikovali, protože někdo z nich mohl být špionem. V pondělí před soudem ale Merzoughi členství v IS popřel.

Jak píše deník Le Figaro, soudní procesy v Iráku trvají pouhé hodiny, zatímco ve Francii minimálně několik dní či týdnů. Jak tvrdí advokát Lopeze Nabil Boudi, případ jeho klienta se řešil jen deset minut. Stěžoval si také na absenci odposlechů a obrazové dokumentace, které by prokázaly obvinění, a na fakt, že obhajoba neměla přístup ke složce.

Rychlost procesů potvrdil i Jean-Charles Brisard z Centra pro analýzu terorismu: „Advokát může zasáhnout, jeho role je ale marginální.“ Odsouzení mají 30denní lhůtu na odvolání. Irák dosud nikoho ze zahraničních džihádistů nepopravil, i když k smrti kromě čtveřice Francouzů odsoudil i několik Belgičanů a jednu občanku Německa.