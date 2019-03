Francouzští Romové se bojí dalších útoků. Kde se vzaly fámy o tom, že unášejí děti? | info.cz

V romských táborech na předměstí francouzské metropole panuje po pogromech z počátku týdne strach. K oživení protiromského rasismu, který vyvolaly falešné zprávy o únosech dětí, přispěly podle odborníků i politické kampaně minulých vlád. Francie zažila před několika lety vlnu ničení romských táborů a vypovídání lidí zpátky do východní Evropy.

Bojí se vycházet, muži v noci nespí a drží hlídky. Tak vypadá situace v romské osadě Antony u Paříže po pondělních útocích proti Romům na pařížských předměstích. Jak informoval deník Le Parisien, Romové z Antony už od úterka neposílají své děti do školy, bojí se.

V úterý o půl desáté večer zastavila u osady dvě auta. Mladí muži z nich křičeli nadávky a Romům vyhrožovali, že jim zapálí domy. Na rozdíl od jiných míst, jako je Bobigny či Aulnay-sous-Bois, k násilí nedošlo, v romské osadě ale přesto zavládla panika. To vše kvůli fámám na sociálních sítích, podle nichž Romové unášejí děti na prodej orgánů.

„Bojím se o své čtyři děti. Když mám jít do Lidlu, který je vzdálený 500 metrů, raději si beru auto s francouzskou espézetkou, hlavně ne bulharskou,“ řekl novinářům šéf a mluvčí osady. V noci muži zapalují velké ohně a zůstávají u nich až do čtyř do rána, aby děti mohly klidně spát.

Romové zavolali policii, která tu v posledních dnech pravidelně hlídkuje, strach ale trvá. Lidé v táboře si na sociálních sítích ukazují videa se sdělením, že Romové kradou děti. „Léta nás obviňovali, že kšeftujeme s ledvinami… my jsme ale mírumilovní lidé, naší prací je staré železo. Vždy jsme spolupracovali s černými a Alžířany a teď jsme ohrožováni,“ stěžoval si jeden z obyvatelů tábora zmiňující další menšiny obývající pařížská předměstí.

Antiromský rasismus oživily i minulé vlády

Fámy sdílené na Facebooku nebo Twitteru zhlédly desítky tisíc lidí, strach tak panuje na obou stranách, přestože policie opakovaně ujistila, že k žádným únosům dětí nedošlo.

Éric Fassin, sociolog z univerzity Paris 8 Vincennes – Saint-Denis vidí za rasismem vůči Romům i chyby předešlých vlád: „Samozřejmě, tento rasismus je prastarý, znovu ho ale aktivovaly a posílily politické kampaně proti Romům Nicolase Sarkozyho v roce 2010 a Manuela Vallse od roku 2012,“ říká. Připomíná také výrok premiéra Vallse, jenž prohlásil, že Romové mají extrémně odlišný způsob života, který je jasně ve střetu s tím většinovým. „Takové politické projevy přispívají k legitimizaci rasismu,“ myslí si akademik citovaný serverem Inrockuptibles.

Stereotypizace cizích a nebezpečných lidí

Nepravdivé zprávy tohoto typu se ale v Evropě objevují pravidelně už dlouhá léta. Jak informoval server Franceinfo, v xenofobních mýtech se často používá výraz „blonďatý andílek“ pro dítě, které měli unést Romové – jako by měl tento symbol kontrastovat se špinavými a zanedbanými tábory, v nichž Romové v některých případech žijí.

„Obrazy odkazující na nebezpečnost jsou součástí negativní stereotypizace různě definovaných skupin lidí. Především je nutné, aby policie ta konkrétní udání prošetřila, vyvrátila anebo potvrdila,“ vysvětlila pro INFO.cz Helena Sadílková, vedoucí Semináře romistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Mluví také o široce sdíleném vizuálním stereotypu „cikána“, do něhož ale ne všichni Romové zapadají, a připomíná kauzu z Řecka.

Tamní úřady vyšetřovaly v říjnu 2013 údajný únos dítěte v jednom z romských táborů. Místní obyvatelé upozornili policii na blonďaté čtyřleté dítě se zelenýma očima, které se ani v nejmenším nepodobalo lidem, kteří se o něj starali. Zprávy o „blonďatém andílkovi“ jménem Maria na celý týden opanovaly řecká média. Později vyšlo najevo, že rodiči dítěte jsou bulharští Romové, kteří ho svěřili do péče, protože neměli peníze na jeho výchovu. Podobné případy se stejným koncem se odehrály i na severním Kypru, v Srbsku nebo Irsku.

Pověsti pocházejí zřejmě už ze středověku

Sadílková upozorňuje i na svědectví francouzského Roma Matéa Maximoffa, jehož rodina pocházela z Ruska. Ten ve svých autobiografických knihách zmiňuje, že některé kočovné romské rodiny v Rusku se například ujímaly odložených dětí a vychovávaly je jako svoje. „I tohle mohlo přispět ke vzniku zmíněného mýtu,“ myslí si.

Mýty o unášení dětí Romy pocházejí pravděpodobně už ze středověku, postupem času se k ústnímu šíření přidala i literatura a v 19. století také média. Už Miguel Cervantes napsal v 17. století povídku Cikánečka, kde je hlavní hrdinka dítětem uneseným cikány. Romští zloději dětí figurují hned třikrát i v díle Victora Huga. Konec konců, i v češtině dříve uklidňovali neposedné děti výhrůžkou „Nezlob, nebo tě ukradnou cikáni.“