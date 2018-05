Gaza umírá, arabský Jeruzalém mlčí. Proberou se Palestinci ze Svatého města v Den své katastrofy?

Vtom se tři izraelští strážci pořádku zvednou ze stínu a jen o málo staršího Palestince opřou o zeď s rukama nad hlavou. Prohledají ho, pak se vše vrátí do starých kolejí. Vypadá to jako poněkud bizarní rituál.

„Hm, tak to dneska nevypadá. Už odcházejí i palestinští medici. Dneska demonstrace nebude, a to ani malá,“ konstatuje kolega Jori, mladý fotograf z Francie, který nezapře orientální původ. „Vzdávají to dlouhodobě, nemá to cenu,“ pokračuje na adresu jeruzalémských Arabů. „Nic protesty nezískají, zato o mnoho můžou přijít,“ konstatuje mladý novinář, který v Izraeli pobývá dlouhodobě.

Zvedáme se a spolu s námi pomalu mizí i ti zbylí žurnalisté, kteří toto pondělí na proslulém místě převážně arabského, tedy východního Jeruzaléma, čekali protesty proti stěhování americké ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.

Opravdu, v pondělí byl starý Jeruzalém plný policistů. Jen krapet je převýšili turisté, kteří do Svatého města navzdory mediálnímu varování dorazili. Pravda, pohled do povětšinou zachmuřených tváří mladých Izraelců se zbraněmi může turisty zneklidnit. Pravda ale je, že jindy přeplněné uličky prastarého města měli jen pro sebe. Demonstranti nikde. Lidé z východního Jeruzaléma se prý sice měli sejít u Herodovy brány, tam ale nikdo nepřišel. Úhybný manévr palestinských organizátorů? Matení izraelské policie?

Zřejmě jen několik desítek lidí nakonec dorazilo do čtvrti Arnona, kde právě americký generální konzulát v Jeruzalémě měnil na velvyslanectví USA v Izraeli.

V Ramalláhu, který je nyní faktickým hlavním městem Palestinské autonomie, podle zdrojů INFO.CZ pochodovalo už dopoledne nakonec až třicet tisíc demonstrantů ke Kalkíliji, tedy k přechodu s židovským státem. Zde vydrželi až do odpoledne. To v palestinském Pásmu Gazy, kterému vládne radikální hnutí Hamás, jen v pondělí zahynulo izraelskou kulkou 58 protestujících, mezi nimi i čtrnáctiletý chlapec a muž na vozíku. Obyvatelé hladového Pásma se s izraelskými vojáky utkávají na linii střetu s židovským státem.

Čím to, že arabský Jeruzalém nyní víceméně mlčí? Stoupenci Izraele tvrdí, že se palestinští obyvatelé Svatého města mají pod nadvládou židovského státu lépe než lidé v Palestinské autonomii. A že tedy mají co ztratit. Odpůrci izraelské politiky kontrují tím, že jeruzalémští Palestinci jsou také nejvíce sledováni, lidově řečeno profizlováni úřady židovského státu, který proti nim neváhá velmi tvrdě postupovat.

„Pasivita je to nejhorší. Když mladí demonstrují, je ještě naděje. Příště už nepřijdou ani tihle chlapci a arabský Jeruzalém se ztratí,“ povzdechl si jeden z arabských novinářů. V rozhovoru se mnou, ale aby slyšeli i ostatní. Nezdál se rozhněvaný, jen smutný.