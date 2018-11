Generační výměna v amerických fast-foodech. Teenagery nahrazují senioři, jsou ochotnější

Restaurace začaly seniory dokonce cíleně vyhledávat. Inzeráty publikují na stránkách organizací, které pomáhají lidem nad 50 let. Zaměstnavatelé na starších lidech oceňují hlavně přátelské chování ke klientům a dochvilnost, což jsou hodnoty, kterým se jich u mladší populace dostává stále méně.

Na změnu trhu má vliv i nedostatek pracovní síly a prodlužování délky dožití. Studie amerických úřadů odhadují, že počet pracujících seniorů ve věku mezi 65 a 74 lety stoupne v dekádě 2014 až 2024 o 4,5 procenta. Ještě větší nárůst (6,4 procenta) se očekává v kategorii 75 let a více. Naopak u mladých mezi 16 a 24 lety dojde k poklesu o 1,4 procenta.

Jeden ze seniorů, 63letý Stevenson Williams, si novou pracovní zkušenost pochvaluje. Začínal před čtyřmi lety jako umývač nádobí. Předtím v restauraci nikdy nepracoval, zaměstnávaly jej stavební firmy. Vypracoval se na vedoucího provozovny fast-foodu Church’s Chicken v Severním Charlestonu v Jižní Karolíně.

„Na chvíli je to zábava; nevstávat, nemuset být přesný, moci zůstat v posteli celý den. Ale když celý život pracujete, tak to posedávání za chvíli omrzí. Můžete chodit akorát nakupovat do Wallmartu. V Church´s Chicken si užívám atmosféru a ty lidi kolem,“ vysvětluje Williams, proč upřednostnil práci ve fastfoodu před odpočinkem.

Pro zaměstnavatele jsou senioři výhodní i finančně. Platí jim to samé, co studentům, ale nestává se jim, že by požadovali zvýšení mzdy. Staří lidé více prahnou po aktivitě než po kariérním postupu, který jim přináší více peněz. Navíc jsou ochotnější. „Mladí lidé nemají tolik respektu. Musíte je vést a říkat jim, že tohle je jejich práce, ne ulice,“ dodává Williams.