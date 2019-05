Google a spol. vyslali Huawei na trnitou cestu. Pokud Číňané uspějí, bude to pro Západ rána | info.cz

Noví zákazníci společnosti Huawei si možná budou kupovat zcela jiné telefony než ti současní. Firma v pondělí přišla nejen o podporu společnosti Google, od níž „brala“ globálně používaný operační systém Android, ale i o dodavatele některých důležitých součástek. Prodávat své výrobky Huawei nechtějí například firmy Intel, Qualcomm, Xilinx nebo Broadcom.

S Intelem přichází Huawei o hlavního dodavatele serverových čipů, s Qualcommem zase o jeho procesory. Důležité čipy dodávaly čínskému technologickému gigantu též Xilinx a Broadcom. Všechny zmíněné firmy podle anonymních zdrojů agentury Bloomberg oznámily zaměstnancům, že až do odvolání nebudou komponenty pro Huawei ani vyrábět.

Pro samotné firmy nejsou zakázky z pohledu jejich financí zásadní položkou. U Intelu tvoří jen procento celkových příjmů, největší podíl ze jmenovaných mají na příjmech Broadcomu – šest procent. Huawei se proti tomu bude muset vypořádat s výpadkem důležitých dodávek.

Vlastní cestou plnou nástrah

Ačkoli zástupci společnosti tvrdí, že se Huawei stačila předzásobit, pokud by „blokáda“ trvala několik měsíců, museli by hledat jiná řešení. Vyrobit si vlastní hardware nebo se spolehnout na jiné čínské dodavatele.

To s sebou nese rizika. Číňané jsou sice technologicky schopní náhradu vytvořit, začínali by však prakticky od nuly, doháněli velkou ztrátu na konkurenci a hrozilo by jim, že se nevyhnou chybám, které jiné společnosti již dávno vyřešily. „Čipy do mobilů a serverů už dělají například Kirin a Ascend, ale Čína je v tomto hodně let pozadu a jen tak samostatná být nezvládne,“ komentuje pro INFO.CZ situaci technologický publicista píšící pro česká i zahraniční média Jan Sedlák.

V podobně složité pozici je Huawei i s operačním systémem. Agentura Reuters informovala, že Google přestane čínskému výrobci poskytovat licenci a podporu na jeho systém Android. Zakáže také přístup k masově využívanému obchodu s aplikacemi Google Play. Změna se má dotknout nově vyrobených telefonů, u těch dosavadních bude vše při starém a uživatelé i nadále budou moci stahovat aplikace a aktualizace.

„Huawei bude moci využívat pouze veřejnou verzi Androidu a nebude mít přístup k uzavřeným aplikacím Googlu,“ sdělil Reuters nejmenovaný zdroj. To v praxi znamená, že ačkoli na Huawei dál může běžet odnož Androidu známá jako Android Open Source Project (AOSP), nebudou na ni oficiálně dostupné populární aplikace. Přijde také o pravidelné aktualizace včetně bezpečnostních záplat. Pokud tedy Google odhalí nějakou chybu, Huawei záplatu dostane jen v případě, že ji Američané zahrnou do aktualizace AOSP.

Chce Trump dostat Huawei k jednacímu stolu?

Stejně jako výrobci součástek i Google reaguje na čtvrteční stanovisko americké administrativy, která přidala čínského giganta na černou listinu a zavedla pravidla, která ztěžují obchodování Huawei s americkými společnostmi. Bílý dům i americké tajné služby už dříve varovaly, že Huawei je nástrojem čínské kyberšpionáže. Výstrahu před využíváním jejích technologií v bezpečnostní infrastruktuře vydal i český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Firma taková nařčení opakovaně odmítla.

Podle Sedláka nyní Američany vyděsila prohlášení Číňanů, že se chtějí stát světovou jedničkou v oblasti umělé inteligence. Už dříve administrativa prezidenta Donalda Trumpa vyzvala evropské partnery, aby zakázali Huawei ucházet se o zakázky související se stavbou nových 5G sítí. Na rozdíl od Austrálie nebo Nového Zélandu ale státy EU k takovým omezením nepřistoupily a jejich postoje k čínské společnosti nejsou jednotné.

Současné americké restrikce mají sloužit jako nátlaková akce, která protistranu dovede k jednacímu stolu. Publicista Sedlák ale upozorňuje, že úspěch této strategie není zdaleka jistý. „Co mám info z Číny, mají čím dál více tendence se uzavřít. Zaměstnanci Huawei chodí vracet iPhony a Macy. Nastává tam velký patriotismus,“ říká a připomíná, že bez Googlu zatím Huawei nemá šanci prosadit se na západním trhu.

Zástupci Huawei už dříve případné odstřižení od služeb Googlu kritizovali. V aktuálním prohlášení se omezili na konstatování, že studují, co bude zařazení na černou listinu znamenat, a hodlají podporovat a aktualizovat svá zařízení i nadále. Zároveň dodali, že poslední roky strávili vývojem vlastní technologie, kterou nyní používají v Číně. Systém, který vyvíjí od roku 2012, však může skrývat podobná rizika, o jakých byla řeč v případě vývoje a výroby nových součástek.

„Krok Googlu podle mě nadělá Huawei větší potíže než ztráta dodavatelů komponentů. U softwaru je problém, že na trhu operačních systémů jsou jen dva dominantní hráči. Systém Applu iOS a Android od Googlu. Nic jiného tu není. Když Google Huawei odřízne, přijdou o celý ekosystém Androidu, což je to důležité. Právě ta provázanost dělá iOS i Android tak dobrými. Lidé jsou na ni zvyklí a přesvědčit je ke změně není tak jednoduché,“ tvrdí pro INFO.CZ někdejší vládní digitální koordinátor a expert na technologie Ondřej Malý.

Problém hlavně v Evropě

Podle něj má nyní Huawei dvě možnosti, jak na ztrátu důležitého partnera zareagovat. Pokud nedojde k urovnání technologické války mezi USA a Čínou, firma může využít zmiňovaného volně dostupného Androidu, nebo se vydat vlastní cestou. V případě Androidu by musela vyvinout vlastní aplikace, které nahradí současné populární e-mailové klienty nebo zprostředkuje přístup k webu a sociálním sítím. „Chodit na YouTube skrze prohlížeč není příliš uživatelsky komfortní,“ zmiňuje Malý.

V Číně není ztráta aplikací tak citelný problém. Služby Googlu v zemi nefungují a lidé jsou zvyklí na jejich domácí náhražky a alternativy. Nevýhodu by to ale představovalo třeba na evropském trhu, kde by rivalové jako Samsung mohli dál nabízet oficiální a zřejmě vyladěnější aplikace dodávané Googlem. Evropa je přitom pro Huawei druhým největším trhem.

Pokud by se v Huawei vydali cestou vývoje vlastního systému, mohlo by to podle Malého skýtat šanci na budoucí úspěch. „Samozřejmě je riziko, že se to nezdaří a dopadnou například jako Microsoft, který se na trhu neprosadil. Ale pokud uspějí, bude to pro Google velká rána, jelikož by mohli nahradit Android u jiných čínských výrobců, kteří se mohou obávat, aby nedopadli jako Huawei nebo ZTE,“ vysvětluje. Publicista Sedlák si nicméně nedovede představit, že by společnost s vlastním operačním systémem uspěla i mimo Čínu.

„Huawei a Honor (dceřiná značka Huawei) by musely být značně lepší a levnější než Samsung nebo další čínské značky jako Oppo, Xiaomi a OnePlus, aby přesvědčily lidi k využívání i bez aplikací Googlu a jeho obchodu,“ cituje list South China Morning Post analytika poradenské firmy Atherton Research Jeana Babtista Su.

Blokáda Huawei se nicméně může obrátit proti USA i bez ztráty části světového trhu. Analytik společnosti Rosenblatt Securities Ryan Koonz pro Bloomberg upozornil, že kroky Američanů mohou vést ke zpoždění stavby 5G sítí po celém světě včetně Číny. To by v konečném důsledku poškodilo americké firmy, které s Čínou obchodují a jejich byznys je do jisté míry závislý na situaci a poptávce v asijské zemi.