Granáty, draci a „koncentráky“. Střety v Gaze mají čtyři mrtvé, mezi zraněnými je i novinář

Hranice Gazy s Izraelem je od konce března většinou v pátek dějištěm hromadných protestů, které organizuje zejména hnutí Hamás, jež v Gaze vládne. Palestinci při nich požadují právo vrátit se na území, která byla dříve domovem jejich předků a dnes jsou v Izraeli. Demonstrují i proti špatným životním podmínkám v enklávě. Při první arabsko-izraelské válce v roce 1948 uprchlo nebo bylo vyhnáno ze svých domovů na 700 000 Palestinců. Dvě třetiny z obyvatel Gazy tvoří potomci uprchlíků.

Izraelská armáda uvedla, že na pěti místech u hranice rozehnala 10 000 lidí. Někteří podle armády zapalovali pneumatiky a házeli kameny, v jedné lokalitě dva Palestinci stříleli na izraelské vojenské stanoviště a další házeli granáty a posílali k Izraeli draky se zapálenou hořlavinou. Na jednom místě se k hraničnímu plotu přiblížilo sedm demonstrantů v pruhovaných uniformách podobným těm z koncentračních táborů. „Chceme připomenout světu, že izraelská okupace páchá stejné masakry jako nacisté,“ uvedl jeden z palestinských aktivistů.

Zraněn byl také palestinský fotograf AFP, kterého izraelští vojáci postřelili do nohy.

Organizátoři dnešního protestu uvedli, že se koná v souvislosti s mezinárodním dnem Jeruzaléma, při němž muslimové vyjadřují solidaritu s Palestinci. „Neexistuje stát jménem Izrael, který může mít Jeruzalém jako hlavní město,“ uvedl mluvčí Hamásu Fauzí Barhúm.

Od března podle ministerstva zdravotnictví v Gaze izraelské síly zabily více než 120 Palestinců, včetně 12 osob mladších 16 let. Nejméně 60 z nich izraelští vojáci zabili při protestech během kontroverzního otevření americké ambasády v Jeruzalémě 14. května. Na 13 000 Palestinců bylo zraněno. Za nepřiměřené použití síly kritizovala Izrael řada zemí a také Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva.

Při protestech nezemřel ani jeden izraelský voják, byla ale vypálena pole a porosty na izraelské straně hranice kvůli drakům s hořícími pohonnými hmotami, které k Izraeli posílali protestující. „To poslední, co chceme, je násilí. To poslední, co chceme, jsou oběti... Zkoušeli jsme vodní děla, slzný plyn, zkoušeli jsme různá zařízení, ale nic proti této taktice nefungovalo,“ řekl ve čtvrtek na závěr návštěvy Londýna izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Reagoval tak na otázku, proč Izrael používá proti demonstrantům ostrou munici. Dodal, že časem izraelské obranné složky určitě vyvinou efektivnější metodu, zatím ji ale nemají.

Pásmo Gazy je hustě zalidněný, úzký pobřežní pás vklíněný mezi Izrael a Egypt. Po více než deseti letech vlády Hamásu jsou životní podmínky většiny obyvatel pásma neradostné. Nezaměstnanost převyšuje 40 procent, voda z vodovodu se nedá pít a elektřina funguje pouze několik hodin denně. Nemocnice mají dlouhodobý nedostatek zdravotnického materiálu, dovoz i vývoz zboží je omezen a některé části území stále čekají na obnovu po konfliktu s Izraelem z roku 2014.