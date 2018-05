Guatemala otevřela ambasádu v Jeruzalémě, nikdo neprotestoval. Raně odpolední dýchanek se povedl

V pondělí to v jeruzalémské čtvrti Arnona vypadalo jako o manévrech. Ochranka nekompromisně odháněla kohokoli, kdo se jen přiblížil k prvnímu kontrolnímu stanovišti. Štáby světových televizí se ve snaze ulovit záběry houfovaly na kopci nad konzulátem, který se měl toho dne připevněním jiné tabulky a rozhodnutím amerického prezidenta Donalda Trumpa proměnit ve velvyslanectví USA v Izraeli. V Gaze umírali protestující Palestinci, Západní břeh metal kameny a dýchal slzný plyn.

Je středa a nevelká, jakkoli sympatická středoamerická Guatemala učinila totéž co nedaleké Spojené státy. V Technologickém parku si pronajala prostory a pro slavný den kavárnu. Dokud byl na místě izraelský premiér Benjamin „Bibi“ Netanjahu s manželkou Sárou, profesionálně nervózní ochranka ještě pracovala. Či spíše akci předstírala, neboť otevření středoamerického zastupitelského úřadu příliš zájmu nevyvolalo.

Po odchodu Bibiho a Izraelců vůbec se oslava proměnila v bezstarostný, raně odpolední dýchanek, na který se špetkou drzosti mohl vetřít každý. Sám jsem prostě vešel otočnými dveřmi, které donedávna strážila vojačka nepoznamenaná znalostí jazyků, nechal si od kolegy poradit, který z mužů je velvyslancem zámořské republiky… A za pár minut jsem už hovořil s guatemalským kongresmanem Fernandem Linares Beltranenem.

„S Izraelem sdílíme stejné hodnoty: úctu k ústavě, soukromému majetku, tradiční konzervativní hodnoty, svobodu a demokracii,“ říká pravicový, podle hlasů z okolí bohatý guatemalský zákonodárce. Pravda je, že mayskou kulturou obdařená země, která je asi jen o třetinu větší než Česko, stojí při Izraeli už od počátku, tedy sedmdesát roků. Její tehdejší vyslanec ve Washingtonu Garcia Granados za Izrael loboval dlouho před jejím vznikem. Fernando Beltranena si je i proto jistý, že většina jeho spoluobčanů s tímto krokem souhlasí.

Nejde ale spíše o to naklonit si z ekonomických důvodů Izrael a z politických Spojené státy? „Od Izraele jsme si vysloužili jen projevy vděčnosti, ovšem ve velkém množství,“ říká kongresman s tím, že všechny náklady na cestu do Svaté země si hradil sám. Na další otázku reaguje vážněji s tím, že Guatemala od Izraele přece jen očekává investice a zvýšení obchodní výměny. Co se vztahu s USA týče, guatemalský politik tvrdí, že kvůli zlepšení vztahů jeho země ambasádu nestěhovala: „Ano, jsme nyní zadobře s USA, ale to je důsledek, nikoli příčina našeho kroku.“

Ptal bych se i dále, kongresmana odvedla jeho velmi sličná manželka, či snad dcera. Jakkoli jsem netušil, že podobní politici existují, stačil se mi ještě na odchodu zmínit, že „se setkal s Václavem Klausem a četl jeho knihu“. Oslava už stejně skomírala a asertivní číšnice odnášely hostům zákusky takřka pod rukama.