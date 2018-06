Gulagy, bičování a popravy. KLDR zůstává peklem, i když Kim vrhá úsměvy, a summit na tom nic nezmění

Uprchlý voják Lee Cheol si už nevzpomíná, kolikrát musel stát spolu s ostatními na pchjongjangském letišti a sledovat popravy takzvaných nepřítel státu. Jednou věcí si je ale jistý – za vlády Kim Čong-una se četnost veřejných poprav zvýšila. „Bylo to velmi traumatizující. Několik dní jsem nemohl spát ani jíst,“ vzpomíná Lee na to, když poprvé musel sledovat vojáky, kteří vyprázdnili zásobníky svých zbraní do „odsouzených“. „Vzpomínám si na zvuk projektilu, který zasáhl tělo. Je totiž úplně jiný, než když zasáhne terč.

Lee podle serveru The Guardian strávil v severokorejské armádě téměř osm let, nastoupil do ní jako šestnáctiletý. Podle něj to byla jediná šance na alespoň trochu lepší život a studium na univerzitě. Jeho vojenskou kariéru ale poznamenalo násilí, popravy a pravidelné bičování, které sloužilo jako forma kolektivního trestu.

Lee se s armádou často dostal do vládních budov, ale také do soukromých apartmánů totalitních elit. Jeho loajalita k severokorejskému režimu začala rapidně klesat v době, kdy pracoval v jednom k letních sídel samotné rodiny Kimů. „Říkali nám, že všichni Severokorejci jsou na tom stejně. Ale oni žili v luxusu. Cítil jsem se zrazený, celý můj dosavadní život jsem strávil ve lži.“

Podle odhadů Organizace spojených národů je 20 až 120 tisíc politických vězňů shromážděno ve čtyřech velkých táborech. Režim se podle vyšetřovací komise OSN uchyluje nejen k plošnému vyhlazování a vraždám, ale také k mučení, věznění, znásilňování, nuceným potratům, pronásledování osob z politických, náboženských nebo rasových důvodů a cílenému trýznění hladem těch, které stát považuje za hrozbu.

Podle organizace Human Rights Watch zůstává Severní Korea stále jedním z nejhorších států, co se dodržování lidských práv týká. A to i navzdory tomu, že se v nedávné době konečně začala diplomaticky otevírat nejen svému jižnímu sousedovi, ale i dosud nenáviděným Spojeným státům.

Bývalý australský soudce Michael Kirby, který vyšetřovací komisy OSN předsedá, přiznává, že jsou tamní gulagy zdrojem lidského utrpení a svět by měl podobné zločiny proti lidskosti řešit. Myslí si, že by schůzka mezi Trumpem a Kim Čong-unem mohla diskusi o tomto tématu minimálně otevřít. „Pokud nedojde v tomto ohledu k žádnému pokroku, nikdy na Korejském poloostrově nebude mír.“ Zatím se ale o tomto tématu na ose USA-KLDR mlčí.

Severní Korea se proti nastolování nepříjemné pravdy vymezila. Poté, co země odmítla spolupracovat s vyšetřovací komisí OSN, prohlásila, že závěry šetření mají na svědomí právě Spojené státy. A minulý měsíc dokonce severokorejské ministerstvo zahraničí USA varovalo s dovětkem, že podobné řeči o utrpení Severokorejců jsou provokací.

Navzdory otevírání se KLDR světu, se situace v zemi prozatím nijak nelepší. Kim jako třetí vládce v dynastii podle Leeho z brutality svých předků neubral. Ba naopak. A není jisté, jestli je v něčích silách s tím cokoli dělat, když útlak, represe, zastrašování a chudoba ordinovaná masám patří k pilířům, na kterých kostrbatá diktatura stojí.