Hitler ve videohrách a hákový kříž na Facebooku? Němci si neví rady s nacistickými symboly

Nelegální zobrazení svastiky a dalších nacistických symbolů může znamenat až tři roky ve vězení. Pravidla ale počítají s výjimkou pro umění či vzdělávání. Jejich výklad je však nejednoznačný a Němci jsou často zmateni, co vlastně mohou a co už je za hranicí zákona. Diskusi o zobrazování nacistické symboliky v Německu oživilo nedávné rozhodnutí samoregulačního úřadu pro softwarovou zábavu, které tyto symboly vrátilo do videoher.

Populární videohrou Wolfenstein se to hákovými kříži a značkou SS jen hemží. Nechybí ani postava nacistického vůdce Adolfa Hitlera s jeho typickým tmavým knírkem pod nosem. Do nedávné doby v Německu zapovězená věc, zobrazování těchto symbolů v počítačových hrách podléhalo přísné cenzuře. Tvůrci hry to řešili tím, že svastiky nahrazovali jinými symboly, například trojúhelníky, a diktátorovu typickou vizáž upravili a pojmenovali ho Herr Heiler. Koncem minulého týdne ale samoregulační úřad pro softwarovou zábavu rozhodl, že kontroverzní a zakázané symboly se mohou do videohry distribuované na území Německa vrátit.

Podle instituce se tak může stát, pokud lze užití těchto symbolů považovat za „společensky přijatelné“ – to jinými slovy znamená, že se mohou používat v umění nebo k vědeckým účelům, případně v souvislosti s popisováním historie. V Německu se o problému začalo mluvit poté, co se loni na pultech prodejen objevila cenzurovaná verze zmiňované hry „Wolfenstein II: Nový kolos“, jejíž děj se odehrává v alternativním vesmíru.

Pravidla pro zobrazování symbolů nacistického Německa zůstávají i tak pro řadu Němců zmatečná. Svastiky a runové nápisy jsou považovány za „symboly protiústavních organizací“ a jejich veřejné ukazování nebo prodej zboží s jejich potiskem je nelegální. Stejně tak je zakázané se na veřejnosti zdravit nacistickým pozdravem „Heil Hitler“.

„Podobné zákazy existují například také v Rakousku. Jsou ale mnohem mírnější,“ řekl pro server Deutsche Welle právník Christian Solmecke.

Na druhou stranu Německo dovoluje, aby se zakázané nacistické symboly objevovaly pro potřeby výuky, umění, vědu a výzkum a také kvůli znázornění konkrétních historických událostí. Příkladem může být film amerického filmového režiséra Quentina Tarantina Hanebný pancharti.

Jak podotýká Deutsche Welle, přítomnost symbolů ve videohrách a televizních pořadech ale byla dosud považována za kontroverzní, a to i přesto, že řada hráčů a znalců argumentovala, že hry je třeba řadit do umění. Opačné názory ale zase tvrdily, že videohry jsou specifické, protože jsou interaktivní a hráči se do nich zcela ponoří.

Mohou se nacistické symboly zobrazovat v Německu na sociálních sítích?

Postovat obrázky svastiky nebo nacistického sloganu na sociálních sítích je v Německu zakázáno. V březnu letošního roku 45letý muž opakované zveřejňoval na Facebooku obrázky maskovaného muže s vytetovaným hákovým křížem na těle a byl za to odsouzen ke třem měsícům ve vězení. Výjimkou potvrzující pravidlo je ale post satirického pořadu s obrázkem řízku ve tvaru svastiky spolu s komentářem k volbám v Rakousku, které proběhly v roce 2016 a v nichž na druhém místě skončil pravicový populista. Soud se tehdy případem nechtěl zabývat a uvedl, že se jednalo o „přehnanou formu“ vyjádření, že zemi hrozí příklon k extrémní pravici.

Je v Německu dovoleno vlastnit předměty, na kterých jsou vyobrazeny hákové kříže?

Vlastnit předměty s nacistickými symboly se v Německu smí, dovoleno ale není je vystavovat nebo ukazovat na veřejnosti. Němci také mohou mít ve vlastním sklepě krabice s upomínkami na nacistickou éru. Problém by ale podle expertů pravděpodobně nastal ve chvíli, když by chtěli do oken vyvěsit nacistickou vlajku.

Tyto předměty je ale zakázané prodávat – výjimka je možná pouze v případech, kdy prodejce zakryje symboly například přelepovací páskou. Prodávat se navíc mohou pouze předměty, které byly vyrobeny před rokem 1945 – zakázané je obchodovat například s replikami nacistických uniforem.

Kontroverzní a na první pohled nejednoznačné případy posuzuje soud.

Jaké hrozí tresty za nelegální zobrazování svastiky a dalších nacistických symbolů?

Trest se pohybuje od jednoho do tří let strávených ve vězení. Pokud je zobrazování symbolů doprovázeno nenávistí vůči jiným lidem, rasám nebo náboženstvím, může se trest vyšplhat až k pěti rokům ve vězení. To se týká také popírání holokaustu.

Jaké další symboly jsou v Německu považovány za „protiústavní“?

Nejedná se pouze o nacistické symboly, zakázány jsou také loga komunistické strany KPD, nebo symboly teroristických skupin, jako je třeba Islámský stát.