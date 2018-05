Hlavně nerozzlobit Trumpa. Ukrajina zastavila vyšetřování bývalého šéfa prezidentovy kampaně

Ukrajinská prokuratura prakticky zastavila spolupráci s americkými úřady při vyšetřování Paula Manaforta, bývalého šéfa volebního štábu Donalda Trumpa. Oznámil to dnes list The New York Times. Příčinou je prý obava, že rozzlobený Trump by mohl omezit finanční a vojenskou pomoc Ukrajině. Kyjev nedávno od Pentagonu dostal zásilku protitankových řízených střel Javelin.