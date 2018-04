Hlavním tématem summitu Korejí bude denuklearizace. Hospodářské projekty na programu nebudou

Denuklearizace Korejského poloostrova a nastolení míru budou pravděpodobně ústředními tématy mezikorejského summitu, který je plánován na 27. dubna. Severokorejský vůdce Kim Čong-un a jihokorejský prezident Mun Če-in by měli rovněž obecně hovořit o zlepšování vztahů mezi oběma zeměmi. Případné společné hospodářské projekty ale s největší pravděpodobností na programu jednání nebudou. Podle agentury Reuters to dnes uvedl představitel jihokorejského prezidentského Modrého domu.

Jižní Korea doufá, že KLDR zopakuje svůj slib denuklearizace. „Ačkoli zvláštní vyslanci potvrdili ochotu (Kim Čong-una přistoupit k denuklearizaci), je to něco úplně jiného, když to potvrdí dva vůdci na summitu a napíší to do prohlášení,“ řekl personální šéf Modrého domu Im Čong-sok. Obě strany nyní diskutují o možné podobě společného prohlášení, které by mělo být vydáno na závěr vrcholné schůzky, dodal.

První mezikorejský summit po více než deseti letech se uskuteční v demilitarizované pohraniční zóně v jihokorejské části obce Pchanmundžom. Před summitem možná ještě navštíví severokorejskou metropoli Pchjongjang vysocí jihokorejští činitelé.

Obě Koreje zůstávají technicky ve válečném stavu, protože vzájemný konflikt z let 1950-1953 byl ukončen pouze dohodou o příměří, nikoli řádnou mírovou smlouvou. Donedávna mezi nimi panovalo značné napětí kvůli severokorejským zbrojním zkouškám. Zlepšení situace přinesla účast KLDR na zimních olympijských hrách, které se v únoru konaly v jihokorejském Pchjongčchangu.

Nadcházející summit bude teprve třetí vrcholnou schůzkou od dob rozdělení Korejského poloostrova. První setkání vůdců obou korejských států se uskutečnilo v roce 2000, kdy se sešel jihokorejský exprezident Kim Te-džung se severokorejským diktátorem Kim Čong-ilem. Kim Čong-il se pak v roce 2007 také setkal s Kim Te-džungovým nástupcem Ro Mu-hjonem. Výsledkem vrcholných schůzek byla řada projektů spolupráce.