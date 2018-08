„Hrůzy, o kterých nelze ani mluvit.“ Afghánky zažívají pod nadvládou radikálů z IS peklo na zemi

Když přišli radikálové z Islámského státu, bylo lidem z afghánské oblasti Darzáb jasné, pro co si jdou. „Ženy a dívky svázali a odvlekli je z jejich domů pryč. Nejdřív jim řekli, že si je musí vzít, ale když je odvedli, několik mužů je znásilnilo,“ popisuje Afghánka den, kdy do její vesnice přišli radikálové. Podobných příběhů však v posledních týdnech začíná přibývat. Znásilňování, nucené sňatky a všudypřítomné násilí – právě to zažívají obyvatelé Afghánistánu, jejichž vesnice se stávají terčem islamistů.

Tragické příběhy lidí, kteří museli čelit radikálům z Islámského státu, ještě před pár měsíci přicházely především ze Sýrie a Iráku. Zprávy o vraždách, znásilněních a nucení dětí, aby vzaly do ruky místo pera zbraň, však neutichají ani poté, co byli islamisté ze syrských a iráckých území vyhnáni. Podobné tragédie dnes stále zažívají obyvatelé Afghánistánu.

„Odvlekli mladé dívky pryč a donutili je ke sňatku,“ říká pro Rádio Svobodná Evropa Khalída – pětatřicetiletá matka tří dětí oblečená v modré burce, která jí zahaluje celý obličej. Před tyrany z Islámského státu utekla do provizorního uprchlického tábora na okraji města Šeberghán na severu Afghánistánu.

„Viděla jsem, jak zabíjejí sousedy z vesnice. Mladé kluky přinutili, aby za ně bojovali. Nemohli jsme vůbec nic dělat,“ popisuje Khalída, která stejně jako tisíce dalších lidí unikla brutální vládě Islámského státu v oblasti Darzáb.

Její svědectví je jedním z mnoha, které se v posledních týdnech vynořily na povrch. V Afghánistánu, kde jsou zprávy o sexuálním násilí na ženách tabu, se informace o znásilňování žen ze strany bojovníků IS objevovaly jen zřídka. S nárůstem lidí prchajících z Darzábu se však začínají množit i tragické příběhy žen, které před islamisty uprchly.

INFOGRAFIKA DNE: Rozložení sil v Afghánistánu (červen 2018)autor: info.cz

Útěk popisuje i Khalída. „Bylo to v noci,“ říká Afghánka, jejíž manžel pracuje jako dělník v sousedním Íránu. „Dostali jsme se k motocyklu. Jediné oblečení, které jsme si vzali, bylo to, které jsme měli na sobě. Všechno ostatní jsme tam nechali,“ popisuje rychlý únik z oblasti ovládané Islámským státem.

Stejně jako Khalída do provizorního tábora v Šeberghánu spolu s manželem a dvěma dětmi uprchla i Myriam, která stejně jako řada dalších žen odmítá ze strachu z islamistů uvést své pravé jméno. Tragédie postihla i její rodinu – pro Rádio svobodná Evropa popisuje, jak radikálové vtrhli do matčina domu a unesli její patnáctiletou sestru.

„Zabili mého švagra a odvedli mou nejmladší sestru do vedlejší vesnice. Znásilnili ji a přinutili, aby se provdala za jednoho z lídrů Daeš (zkratka arabského názvu pro Islámský stát – pozn. redakce),“ říká osmadvacetiletá Afghánka. Kde je její sestra dnes nebo zda je vůbec naživu, netuší.

Terčem znásilnění se stala i manželka a matka tří dětí Zarífa. Jednoho dne do jejího domu vtrhl jeden z šéfů Islámského státu a chtěl po ní peníze, které mu údajně slíbil její manžel. „Řekla jsem mu, že žádné peníze nemáme, ale pokud nějaké seženeme, pošleme mu je. On to ale nepřijal a namísto toho řekl, že musím opustit svého manžela a vdát se za jednoho z jeho mužů,“ popisuje pro agenturu Reuters.

„Když jsem odmítla, muži, se kterými přišel, vzali mé děti do vedlejší místnosti, on vytáhl zbraň a řekl, že jestli s ním nepůjdu, zabije mě,“ říká Zarífa. Místo toho ji ale na místě znásilnil. Kvůli sexuálnímu útoku se rozhodla z vesnice odejít. „Můj manžel byl farmář, teď se ale jemu ani sousedům nemůžu podívat do tváře. Navzdory veškerému nebezpečí jsem proto odešla,“ uzavírá svůj smutný příběh.

INFOGRAFIKA DNE: Úmrtí vojáků na zahraničních misíchautor: INFO.CZ

Její svědectví dokazuje, jak moc jsou ženy, které se staly terčem sexuálního útoku, v Afghánistánu stigmatizovány. Pravé jméno proto nechce sdělit ani další z uprchlic, která se dostala tábora v Šeberghánu. Jak popisuje pro Reuters, radikálové si do vesnice přišli pro její čtrnáctiletou sestru. Měla si vzít za manžela jejich vůdce, namísto toho z ní ale udělali sexuální hračku. Po měsících znásilňování se jí podařilo z pekla utéct.

„Tato dívka byla s Daeš deset měsíců, pak se jí ale podařilo utéct a teď je tu s námi. Kvůli jejímu zostuzení o tom ale nemůžu nikomu říct,“ vysvětluje pro Reuters.

Z útoků na ženy a dívky jsou otřesené i afghánské úřady. „Je to naprosto proti naší kultuře a tradicím,“ tvrdí mluvčí ministra obrany Mohamed Radmaniš. Pohoršení přitom neskrývá ani mluvčí radikálního hnutí Tálibán.

„Daeš spáchal v Darzábu mnoho hrůz, o kterých se nedá ani mluvit. Daeš nedodržuje žádná pravidla a není pochyb o hrůzách, o kterých lidé mluví,“ říká hlavní mluvčí Tálibánu.