Huawei je největším sponzorem cest australských politiků. Vláda má obavy z kontroly podniku čínskou vládou

Čínský výrobce telekomunikačních zařízení Huawei Technologies je největším firemním sponzorem zahraničních cest australských politiků. Ukázala to analýza cestovních záznamů, kterou provedl australský ústav ASPI (Australian Strategic Policy Institute).

Zprávu zveřejnil v době, kdy se mezi australskými politiky ozývají hlasy, aby firma Huawei dostala zákaz účastnit se projektu komunikační sítě nové generace 5G. Mají podezření, že podnik je kontrolován čínskou vládou. Kromě toho se právě teď rozmáhají obavy, že Čína má na australskou politiku příliš velký vliv a Austrálie se chystá schválit zákony právě s cílem omezit vliv Číny na domácí záležitosti.

Podle zjištění ASPI společnost Huawei platila od roku 2010 do letoška 12 cest australských politiků na federální úrovni do jejího sídla v Šen-čenu, a to včetně letenek první třídy, stravování a výletů. Mezi politiky, kteří čínského pohostinství využili, je také ministryně zahraničí Julie Bishopová, ministr obchodu Steve Ciobo a bývalý ministr obchodu Andrew Robb.

Podnikový sektor celkem financoval 55 cest federálních politiků, na druhém místě za čínskou firmou je domácí Fortescue Metals Group, která politikům platila pět cest. Největším sponzorem mimo korporátní sektor pak byla rada Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC) se sídlem v Melbourne, uhradila 44 cest.

Huawei, která je největším světovým výrobcem zařízení pro telekomunikační sítě a je světovou trojkou ve sféře chytrých telefonů, popírá, že je pod kontrolou Pekingu. Z důvodu obav o národní bezpečnost byla už prakticky vyloučena z trhu USA, napsala agentura Reuters.