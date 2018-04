Hvězda „amerického Barrandova“ v potížích. Tajil, že se stýkal s obviněným Trumpovým právníkem

Časopis Time ho zařadil mezi 100 nejvlivnějších lidí na světě. Jeho televizní show sledují každý den více než tři miliony Američanů majících kabelovou televizi. Moderátor Sean Hannity je v současnosti jednou z nejskloňovanějších amerických osobností. V poslední době však nikoli jen kvůli výkonům na stanici Fox News, nýbrž také proto, že se zapletl do kauzy kolem osobního právníka Donalda Trumpa Michaela Cohena.

Stanice Fox News patří mezi ty politicky vyhraněnější na americkém trhu. V Česku se objevila přirovnání, že se její styl snaží napodobit TV Barrandov. Stejně jako český protějšek i Fox je výrazně na straně konzervativních myšlenek a podporuje politiky, které jiná média kritizují.

Bílý dům a jeho současný šéf Donald Trump se tvrdého metru stanice bát nemusí. Naopak se pod palbu jejích komentátorů a moderátorů dostávají liberální politici nebo naposledy třeba bývalý šéf FBI James Comey. A prezident to televizi oplácí. Propaguje jí na twitteru a poskytuje řadu rozhovorů jejím osobnostem.

Jednou z nich je i Sean Hannity. Po odchodu známějších jmen, jakým byla například moderátorka Megyn Kellyová, se Hannity dostal do pozice hlavní hvězdy kanálu. Jeho show sledují každý všední večer více než tři miliony Američanů.

Pravidelným Hannityho terčem je vyšetřování ruských zásahů do prezidentských voleb. I on v něm stojí na Trumpově straně a kritizuje FBI. Naposledy se ohradil také proti razii u prezidentova osobního právníka Michaela Cohena. Používá přitom stejné výrazy jako Trump – hon na čarodějnice, zneužívání moci a v neposlední řadě Hannity přišel s tvrzením, že se zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller pustil do otevřené války s prezidentem.

„Cohen nikdy nebyl součástí Trumpovy kampaně ani jeho administrativy,“ argumentuje s tím, že neví, proč by se tedy o něm měl Mueller zajímat. Předmětem vyšetřování však je primárně částka 130 tisíc dolarů, kterou právník zaplatil pornoherečce Stormy Danielsové jen pár dní před volbami. Zatímco Cohen tvrdí, že s nimi neměla nic společného, Danielsová a její advokát naznačili, že se Cohen pokusil ženu uplatit, aby před hlasováním nemluvila o údajném poměru, který s ženatým Trumpem měla.

„Tajná dohoda s Ruskem se nyní stala platbou Stormy Daniels jeho osobním právníkem,“ bagatelizoval věc Hannity ve svém pořadu.

Nemovitosti za desítky milionů dolarů

Hannity ani celý Fox si na objektivitu nehrají. Sám moderátor dokonce tvrdí, že není novinářem, proto jeho angažovanost nevadí. V minulosti se s Trumpem setkal v jeho letní rezidenci Mar-a-Lago a nabízel mu rady. Odměnou za podporování šéfa Bílého domu mu bylo nejen několik exkluzivních rozhovorů. Od stanice dostal také lepší vysílací čas, stoupla mu sledovanost a stal se také nedotknutelnou osobností.

To se naplno projevilo, když se za něj Fox postavil v jeho nejnovější kauze. Ukazuje se totiž, že jeho kritiku FBI nemusela pohánět jen podpora prezidenta. Cohenovu klientelu podle vyjádření jeho advokáta tvořili pouze tři lidé. Prvním byl Donald Trump, druhým republikánský sponzor Elliott Broidy. Třetí měl být právě Hannity.

„Michael Cohen mě nikdy nezastupoval. Nikdy jsem od něj neobdržel fakturu nebo mu nezaplatil. Občas jsem s ním krátce diskutoval o právních otázkách, u kterých jsem chtěl znát jeho vhled a perspektivu,“ hájil se moderátor, který kontakt nepřiznal ani v minulosti.

Hannity měl využívat Cohenových služeb kvůli nákupu realit. Sám právník disponoval vazbami na vlivné podnikatele a obchodníky s nemovitostmi často spolupracující s ruskou mafií. Podezření vyvolává především zjištění listu The Guardian. Ten přinesl informaci, že Hannity stojí za desítkami fiktivních společností, které existovaly jen na papíře. Během posledních deseti let tyto firmy utratily za pořízení 870 objektů celkem 90 milionů dolarů (asi 1,9 miliardy korun).

„Není překvapivé, že většina lidí se snaží udržet své právní a finanční záležitosti v soukromí,“ komentoval věc Hannityho právník. Za fiktivní společnosti bez zaměstnanců se často skrývají lidé, kteří z nějakých důvodů nechtějí, aby se o jejich nákupech vědělo. Obvyklé v takových případech bývá, že se snaží zakrýt nelegální machinace s penězi. V případě Cohena budí pozornost ale spíše to, že měl při svých aktivitách získat podporu od ministerstva pro bydlení a městský rozvoj.