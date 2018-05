„Hvězda“ amerických médií pod drobnohledem: Kdo je muž, který Trumpovi zadělal na problémy?

Kdo je Michael Cohen?

Advokát, o němž se stále víc mluví, vystudoval Thomas M. Cooley Law School. Nyní 51letý Cohen má za sebou práci hned pro několik Trumpových projektů. Byl výkonným viceprezidentem Trump Organization, působil také ve společnosti Trump Entertainment, která se zabývá provozováním hotelů a kasin. Též působil jako člen představenstva nadace Trumpova syna Erica.

Veřejnost si ho začala více všímat jako muže, který zaplatil 130 tisíc pornoherečce Stormy Daniels, údajně aby v médiích nemluvila o poměru, který v minulosti měla mít s Trumpem.

Jakou má Cohen minulost?

S Trumpem pojí Cohena dlouhý vztah. Advokát si u něj udělal dobré jméno, když investoval do jeho nemovitostí. V roce 2006 začal pro Trumpa pracovat. Už tehdy se s ním však pojily vazby na podsvětí nebo ruskou mafii. Mezi gangstery vyrůstal, jeho strýc provozoval klub, v němž se scházeli. V dospělosti se s ruskými byznysmeny seznamoval prostřednictvím svého ukrajinského tchána.

Podle autora knihy Trump/Russia: A Definitive History novináře Setha Hetenyho pomáhal lidem zapleteným do praní špinavých peněz. Mezi nimi byla opět řada Rusů. Spolupracoval s nimi například na nákupu nemovitostí v projektu, jemuž Trump propůjčil své jméno.

Cohen byl také dlouho v kontaktu s developerem Felixem Saterem, jenž doprovázel Trumpovy děti na cestách do Moskvy a chlubil se svými kontakty na ruského prezidenta Vladimira Putina. Sám Cohen se měl v roce 2016 v Praze sejít se zástupci Kremlu. Právník to razantně popřel s tím, že v Praze nikdy nebyl. Americká média však přinesla další důkazy, že nemluvil pravdu.

Pro koho kromě Trumpa Cohen pracoval?

Cohenova klientela zřejmě nebyla tak široká, byť se nyní ukazuje, že za rady dostával peníze od řady korporací. Stálými klienty však kromě Trumpa byli už jen sponzor Republikánské strany Elliott Broidy a hlavní hvězda Trumpa adorující televizní stanice Fox News Sean Hannity. Hannity ale popřel, že by jej Cohen zastupoval.

Od koho Cohen dostával peníze?

V amerických médiích se nyní nejvíce propírají platby, které Cohen dostával od různých korporací. Mluví se hlavně o čtyřech transakcích. Nejvíce otázek vyvolává částka zhruba 500 tisíc dolarů, jež Cohen dostal od společnosti Columbus Nova údajně ovládané ruským oligarchou Viktorem Vekselbergem. Ten má blízko Kremlu a je na americkém sankčním seznamu. Columbus Nova měla přispět také na přípravu Trumpovy inaugurace, které se pak Vekselberg jako její host účastnil.

Cohen dostal za poradenství peníze také od telekomunikační společnosti AT&T, konkrétně 600 tisíc dolarů. Právník jí pomáhal s připravovanou fúzí s firmou Time Warner. Ta musela získat potvrzení od federálních antimonopolních úřadů, což se zatím nestalo. AT&T doufalo, že mu Cohenovy rady mohou usnadnit cestu. Trumpova administrativa se totiž stavěla proti spojení firem. Výkonný ředitel AT&T Randall Stephenson v prohlášení uvedl, že najmout Cohena bylo chybou, zároveň ale odmítl jakékoli porušení zákona.

Za konzultace platily Cohenovi také společnosti Novartis a Korea Aerospace Industries (KAI). Farmaceutická firma Novartis mu dala 1,2 milionu dolarů za „lepší vhled do zdravotnické politiky prezidenta.“ KAI zaplatil za širší škálu služeb 150 tisíc dolarů. Firema se přitom uchází o americké zakázky a doma je zapletená do velkého korupčního skandálu.

Na platbu upozornil právník pornoherečky Stormy Daniels Michael Avenatti. Není však jasné, odkud informace získal. Platby ve všech případech probíhaly skrze Cohenem ovládanou společnost Essential Consultants. Ta je pouze prázdnou schránkou bez centrály či zaměstnanců.

V čem spočívá problém?

Advokát v současnosti čelí vyšetřování kvůli nekalým obchodním praktikám. Není však zřejmé, zda společnosti či Cohen sám porušili zákon. Potíž spočívá ve specifických detailech amerického právního řádu. V případě korejské firmy se například objevují spekulace, zda za své peníze nechtěla získat výhody nebo ovlivnit rozhodování administrativy. Tak činit nesmí, jelikož není vedená jako zahraniční lobbistická organizace.

Registrovaným lobbistou není ani Cohen. Pokud by se prokázalo, že výměnou za peníze zprostředkovával vstřícná stanoviska administrativy nebo se za firmy přimlouval, mohl by mít na krku další problém. Minimálně v případě fúze AT&T a Time Warneru se však taková možnost nezdá pravdivá.

Asi největší trable tak přináší fakt, že přiznání firem ke spolupráci s Cohenem potvrzují pravdivost Avenattiho dokumentů. Ty odhalují další možné vazby Ruska na Bílý dům a v případě společnosti Columbus Nova vyvolávají pochyby o možném nelegálním zahraničním financování Trumpovy kampaně.

Jak se k celé věci staví Trump?

Události kolem Cohena odstartovala razie FBI v jeho bytě a kanceláři, při níž vyšetřovatelé zadrželi množství dokumentů. Trump akci zkritizoval a prohlásil, že vyšetřování jeho „ruské kauzy“ musí skončit. Novinářku, která o případu v listu New York Times informovala, označil za třetiřadou reportérku a služku Hillary Clintonové. Zdroje novin jsou podle něj opilci a zdrogovaní zkrachovalci. Podle mluvčí Bílého domu Sarah Huckabee Sandersové se Trump v souvislosti s Cohenem ničeho neobává.

Může kauza Trumpa ohrozit?

Znovu, zatím není jasné, jestli Cohen jednal v rozporu se zákonem. Kauza však už nyní poškozuje již tak nelichotivý mediální obraz amerického prezidenta. To je citlivé i s ohledem na blížící se listopadové volby Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu. Zároveň zjištění popírají Trumpova slova o vysušování „washingotnské lobbistické bažiny“. To by mohlo ovlivnit voliče, které napojení na Rusko nezajímá, ale Trumpa volili jako protiváhu establishmentu.

Je ale jasné, že se Cohenovými vazbami bude zabývat i tým zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, který zkoumá ruské zásahy do prezidentských voleb a možnou spolupráci Kremlu s Trumpovým okolím. Zůstává otázkou, co Trump o platbách věděl. Pokud by se podařilo prokázat nelegální jednání a nějakou prezidentovu stopu v něm, mohlo by to ještě zvýšit tlak, aby Trump s vyšetřovateli spolupracoval.