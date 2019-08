Indičtí nacionalisté si vyšlápli na muslimy: bojí se jejich porodnosti i autonomie v Kašmíru | info.cz

„Předchozí vlády neměly dost odvahy na to, aby takový krok učinily. Heslo 'Jeden národ, jedna ústava' se konečně stalo realitou,“ vyhlásil dnes indický premiér. Symbolicky tak učinil během projevu k (již 73.) výročí nezávislosti. „Nechceme vytvářet nové problémy a ani nechat nevyřešené ty staré – naše vláda už po sedmdesáti dnech fungování zrušila ústavní článek číslo 370. A dvě třetiny členů obou komor parlamentu naše rozhodnutí posvětily,“ cituje premiéra Nárendru Módího z nacionalistické Indické lidově strany (BJP) web časopisu India Today. Ćlánek 370 poskytoval státům Džammú a Kašmír značnou autonomii: kromě vlastní ústavy, vlajky a dlouhé řady pravomocí dával místní vládě možnost rozhodnout o tom, zda si Ind z jiných svazových států bude moci v regionu zakoupit půdu.

Autonomie převážně muslimského Kašmíru je trnem v oku hinduistických nacionalistů už desetiletí. Kromě nepříliš významného souostroví Lakadivy je totiž hornatý Kašmír jediným indickým krajem s převahou muslimského obyvatelstva. Svazový stát navíc sestává ze dvou regionů, po kterých se také jmenuje. A zatímco v Džammú mají hinduisté dvoutřetinovou převahu, v samotném Kašmírském údolí tvoří následovníci proroka Mohameda až 95 procent občanů. Ze současného postupu indické centrální vlády lze zřetelně vyčíst náboženskou motivaci: zatímco v Džammú už odvolala zákaz vycházení i další výjimečná opatření, v muslimské části státu platí nadále. Poté, co 5. srpna prezident zrušil zmíněný článek 370, přibylo k půl milionu indických vojáků umístěných v Kašmíru ještě dalších 38 tisíc ozbrojenců.

Silná slova ohledně regionu padala také při oslavách zrození Pákistánu, které muslimští sousedé Indie slaví o den dříve než republika Nárendry Módího. „Zavře snad svět opět oči před masakry a etnickými čistkami muslimů, které tak připomínají události ze Srebrenici?“ napsal na svůj twitter předseda tamní vlády Imran Chán. Naráží tím na masakr více než osmi tisíc muslimských mužů a chlapců, které v roce 1995 v bosenském městě za bezmocného přihlížení jednotek OSN povraždili Srbové. „Musím varovat mezinárodní společenství! Pokud připustí opakování podobné genocidy, musí počítat s reakcí islámského světa,“ dodal ex-kapitán pákistánské kriketové reprezentace. Kašmírští muslimové se obávají, že se Indie pokusí proměnit složení obyvatel tak, že podpoří příchod neislámských Indů do regionu. Mimochodem, podobnou strategii po desetiletí uplatňuje sousední Čína.

Will world silently witness another Srebrenica-type massacre & ethnic cleansing of Muslims in IOK? I want to warn international community if it allows this to happen, it will have severe repercussions & reactions in the Muslim world setting off radicalisation & cycles of violence