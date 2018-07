Inflace ve Venezuele nabývá neskutečných rozměrů. Ekonomové letos čekají milion procent

Míra inflace ve Venezuele vylítne do konce letošního roku až na jeden milion procent. Ekonomika klesne o 18 procent. Uvedl to ředitel oddělení Mezinárodního měnového fondu pro západní polokouli Alejandro Werner. Země se tak dostane do jedné z nejhorších hyperinflačních krizí v moderní historii. Werner přirovnal současný stav ve Venezuele ke krizi v Německu v roce 1923 či v Zimbabwe před deseti lety.