INFO.CZ v epicentru: Hamburgery a kamery na každém rohu. Singapur vítá summit Kima a Trumpa

V malém městském státě Singapur zítra začíná summit, který by měl zbavit svět hrozby severokorejských jaderných zbraní a přinést mír na Korejský poloostrov. Singapur zvýšil bezpečnostní opatření a snaží se vytěžit ze setkání dvou znepřátelených zemí co nejlepší reklamu pro svou zemi.

„Stát, pokud tady nebydlíte, dál už nesmíte,“ vyhání mně singapurská policistka u příjezdu k luxusnímu hotelu Capella, kde se zítra bude konat první setkání amerického prezidenta a vůdce severokorejské diktatury v historii. „Když nemáte speciální povolení, vystupte si z auta,“ dodává s tím, že novinářská akreditace jím není. Novináři mohou jen na druhou stranu ulice, za plot ze železných zábran. Vjezd aut na celý ostrov, který spojuje s vlastním Singapurem krátká silnice, je přísně omezený.

Podobná bezpečnostní opatření platí i u hotelu Shangri La v centu města, kde bydlí americký prezident Donald Trump, a u hotelu St. Regis, kde se ubytoval severokorejský vůdce Kim Čong-un. Novináři se tam shlukují a marně se snaží zahlédnout Kim Čong-una či jeho sestru. Kim má totiž velmi dobře vycvičené osobní strážce a mezi jejich úkoly mimo jiné patří obklopit ho tak, aby ho nikdo neviděl. Pomáhají jim při tom i singapurští policisté. Přesně tohle se stalo, když Kim včera přijížděl, takže čekající novináři z toho byli dost zklamaní.

Kima a Trumpa má také chránit oddíl Ghurků, tedy nepálských vojáků pověstných svojí bojovností a poslušností. Původně je zaměstnávali Britové a po odchodu Britů z jihovýchodní Asie zdědil jejich oddíly i Singapur. „Jejich výhodou je, že jsou neutrální a Trump a Kim to tak berou,“ říká jeden z místních politologů, který si nepřál být jmenován. „Jsou prostě loajální, neptají se na důvod rozkazů, kde je postavíte, tam je najdete. Taky je za to královsky platíme,“ dodává.

K pocitu bezpečnosti obou vůdců pomáhá i to, že v Singapuru léta nedošlo k žádnému teroristickému činu, policie ostře zakročuje vůči jakýmkoliv demonstracím, politickým protestům či bezpečnostním incidentům, jako byl například nedávný pokus dvou jihokorejských novinářů proniknout do rezidence severokorejského velvyslance. Z nepovoleného shromažďování může být obviněn i jeden osamělý demonstrant a všude jsou bezpečnostní kamery.

Kamer je teď kolem míst, kde jsou, či budou, severokorejský vůdce a americký prezident, ještě mnohem více, upozorňuje mě jeden z obyvatelů města. „Tady je to v tomhle ohledu něco jako komunistický stát, sledován je každý a všechno,“ říká. Nejnovějším zařízením jsou například „chytré lampy,“ které mají kromě dalších čidel nainstalovány i kamery umožňující okamžité rozeznání obličeje a jeho porovnání s údaji ve vládních databázích, uvedl místní list The Strait Times. Samozřejmě příslušníci policie a tajné služby sledují i e-maily, přístup na internet či telefony. Většině obyvatel to prý příliš nevadí mimo jiné proto, že to spojují s velmi nízkou zločinností ve městě.

Navíc summit Trumpa s Kimem, na nějž dorazilo do města přes tři tisíce novinářů z celého světa, se snaží využít hlavně obchodně. Místní KFC přejmenovala svá kuřata v papírové krabičce na „mírové jídlo,“ několik restaurací nabízí různé variace na hamburger jako například „Burger pro světový mír“ nebo „Kovboj Kimči burger“ (kovboj symbolizuje Trumpa, korejské fermentované zelí kimči zase Kima), k mání jsou i speciální nudle Tump-Kim (opět kombinace masa a kimči), koktejly jako „Rakeťák“ (tak nazval Kima Trump) a El Trumpo i voda s portréty obou státníků.

Na summitu samozřejmě vydělá i stát, připomíná Bilveer Singh, profesor politologie na místní National University of Singapore. „Ať to už dopadne jakkoliv, pro singapurskou vládu to bude dobrá reklama,“ říká. „Singapur bude znám jako mírotvorce, který se snažil o zprostředkování a pomůže to navíc singapurskému kongresovému byznysu. Už teď se tady koná spoustu mezinárodních jednání a kongresů a tohle by mohlo přinést další.“ Mimochodem, pobyt severokorejské delegace v jednom z nejdražších hotelů v zemi hradí Singapur a považuje to za dobrou investici.