Írán pošle nejmodernější lodě do Atlantiku. Jak na blízkost rivalů zareagují USA?

Teherán vyšle svá nová bojová plavidla do Atlantického oceánu na celkově pětiměsíční misi. Kontradmirál Hasani Moghadam sdělil agentuře IRNA, že chystaná operace začne koncem března a stane se největší akcí svého druhu za posledních deset let. Základnu by lodě podle všeho měly mít v latinskoamerické Venezuele, která se netají neláskou vůči USA.