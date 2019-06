Íránci z tankeru sundávali minu, tvrdí USA. Ukázaly video, které může být rozbuškou konfliktu, podívejte se | info.cz

Dvojici tankerů někdo napadl ve čtvrtek ráno, podrobněji jsme o tom psali zde. Jednalo se o plavidla norské a japonské společnosti, která skrze Hormuzský průliv a Ománský záliv mířila do Asie. K akci se nikdo nepřihlásil.

Američané opírají své obvinění Íránu o toto video:

K obvinění na adresu Teheránu se po USA přidala Saúdská Arábie coby americký spojenec v oblasti a úhlavní nepřítel Íránců a také Velká Británie. Američané oznámili, že budou bránit své zájmy v oblasti a svobodu plavby. Do oblasti vysílají torpédoborec.

Incident nadále obestírají nejasnosti. Mnozí poukazují na to, že není zřejmé, co by Írán touto akcí získal. Íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf mluví o „sabotážní diplomacií“ bez důkazů. Íránští diplomaté působící při OSN uvedli, že země je připravená hrát konstruktivní roli a mírovou roli.

Jedná se o druhý podobný incident v oblasti za poslední dobu, který zvyšuje obavy z eskalace napětí. To by mělo globální dopady, protože Hormuzský průliv je strategickou námořní cestou, kterou proudí zhruba pětina produkce ropy. Trhy na jakékoli dění v oblasti citlivě reagují.