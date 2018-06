Islám a ekologie: indonéští imámové se pustí do boje s plastem, který ničí světové oceány

Tento týden došlo v ostrovní Indonésii k výjimečné dohodě: vláda se dohodla se dvěma největšími muslimskými organizacemi na společné ekologické kampani. Skupiny Nahdlatul Ulama (NU) a Muhammadiyah, které mají dohromady jistě přes 100 milionů členů, ve společném prohlášení uvedly, že ekologické chování „je součástí islámské kultury“.

Obě organizace sdružující tradniční a umírněné muslimy se také zavázaly, že při své činnosti nadále nebudou používat sáčky na jedno použití a nahradí je trvanlivějším materiálem.

„Stačí se vrátit ke zdejší tradici, k chování, které bylo k přírodě šetrné. Donedávna jsme používali tašky z přírodních materiálů a my doufáme, že se Indonésané v tomto ohledu alespoň zčásti vrátí k osvědčeným zvykům svých babiček,“ uvedla pro britský deník The Guardian ekologická specialistka organizace NU Fitri Aryani. Její skupina, která sdružuje vyznavače tradiční, tolerantní formy indonéského islámu a podle nejvyšších odhadů má až přes 90 milionů stoupenců, vyučuje ekologii na svých internátních školách už několik let.

Čas na kampaň? Je ramadán, roste spotřeba plastů

Síly s kleriky spojily i ekologické nevládní organizace, které jsou v Indonésii mezi vzdělanou městskou mládeží stále populárnější. Podle Muharrama Athy Rasyadiho z místní pobočky Greenpeace je právě teď – během muslimého postního měsíce ramadánu – správný čas na osvětu. „V průběhu ramadánu mají lidé tendenci k větší spotřebě. A v mešitách lidé dostávají po západu slunce jídlo v plastu, což ekologii také neprospívá,“ cituje aktivistu katolická agentura UCAN. Mimochodem, indonéští duchovní římské církve se do kampaně zapojili také.

Vládě se na čerstvě uzavřené dohodě s mulimskými organizacemi zamlouvá především fakt, že skrze duchovní doputují ekologické apely i do nejodlehlejších regionů. „Islámští klerici mohou pomoci tím, že co nejprostšími slovy změní návyky co největšího počtu Indonésanů,“ konstatovala pro list The Jakarta Post Rosa Vivien Ratnawati z ministerstva životního prostředí.

Ambiciózní plán: snížení odpadu na 30 procent

Indonésie patří k největším znečišťovatelům oceánů plastem (1,29 milionu tun ročně), podle většiny studií jí patří druhé místo za Čínou (8,8 milionu tun). Není divu: země sestává ze zhruba 17 tisíc ostrovů nejrůznější velikosti, takže k moři má vyhozený plast snadnou cestu. Ekonomika země přitom v posledních dvou dekádách zaznamenává roční růst mezi 4 až 6 procenty, který s sebou logicky nese vyšší konzum. Roční spotřeba igelitových sáčků tak během posledního desetiletí vzrostla na zhruba 9,8 miliard kusů ročně.

Jakartská vláda se snaží plastový odpad redukovat, podle už přijatého programu chce do roku 2025 snížit jeho objem o 70 procent. Došla k závěru, že nyní až 95 procent tohoto materiálů není zrecyklováno. Jinými slovy: končí na otevřených skládkách nebo na ulicích, u cest a v přírodě.