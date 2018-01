Islamisté zaútočili na ruskou základnu v Sýrii, zabili dva vojáky

Ruské ministerstvo obrany dnes popřelo tiskovou zprávu o ztrátě sedmi letadel v Sýrii. Ve středu to napsal ruský list Kommersant, podle nějž Rusko o letadla přišlo koncem prosince při útoku na svou leteckou základnu Hmímín v Sýrii. Deník to označil za největší jednorázovou ztrátu letecké techniky od ruského vstupu do válečného tažení v zemi v září 2015. Ruské ministerstvo obrany dnes ale zprávu popřelo, přiznalo ovšem smrt dvou vojáků při ostřelování základny Hmímím.