Islámský stát je jako zhoubný strom. Přišel o kmen, kořeny ale stále mohou růst | info.cz

Samozvaný chalífát Islámský stát skončil a byl poražen na posledním zbytku svého území. V sobotu to oznámil mluvčí Syrských demokratických sil (SDF) Mustafa Bálí. „Baghúz byl osvobozen. Vojenského vítězství proti IS bylo dosaženo,“ napsal na Twitteru o poslední baště islamistů na východě Sýrie.

The longest line of #ISIS armed from different nationalities surrenders to Syrian democratic forces #SDF in #Baghouz #Syria https://t.co/FJxEm8tRzU pic.twitter.com/AZqxlgyfiu