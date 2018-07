Islámský stát se přihlásil k nedělnímu útoku v Torontu, důkazy ale nemá

Teroristické hnutí Islámský stát (IS) se dnes přihlásilo k nedělnímu útoku v Torontu, kde střelec zabil dva lidi a 13 dalších zranil. Informovala o tom agentura Reuters. IS se hlásí ke všem podobným útokům na Západě, často ale ke svým tvrzením neposkytuje důkazy. Motiv činu střelce z Toronta znám není, policie sice dříve nevyloučila terorismus, rodina útočníka ale tvrdí, že trpěl psychickými problémy.

IS prostřednictvím své propagandistické agentury Amak uvedl, že voják Islámského státu zaútočil na základě výzvy, aby se teroristé zaměřili na občany koaličních zemí, které se do tažení proti hnutí zapojily. Podrobnosti a ani důkazy IS nepředložil.

Střelcem byl 29letý Faisal Hussain, který se narodil v Kanadě pákistánským přistěhovalcům a v největším kanadském městě dlouhodobě žil. Hussain zahynul při přestřelce s policií, není ale známo, zda ho zabila policejní kulka, nebo spáchal sebevraždu.

Podle rodiny trpěl 29letý muž vážnými psychickými problémy a celý život bojoval s psychózou a depresemi. Navzdory lékům, které bral, a terapiím, které podstoupil, se Hussainovi nepodařilo s problémy vyrovnat, uvedla rodina.