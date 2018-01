Ivanka je „blbá jak poleno“, Trump se v Bílém domě bojí. 10 nejvýbušnějších odhalení jeho exporadce

Kniha spisovatele Michaela Wolffa o Trumpově administrativě „Fire and Fury: Inside the Trump White House“ (Oheň a hněv: Uvnitř Trumpova Bílého domu), se ještě ani nedostala na pulty knihkupectví a z Bílého domu již zní hrozby žalob. Není divu. Kniha je totiž napěchována „jobovkami“, které z Trumpovy rodiny dělají spíše cíl posměchu, než úctyhodnou famiílii vedoucí USA ke světlým zítřkům. Dcera Trumpa Ivanka je údajně blbá jak poleno, prezident se prý v Bílém domě bojí a odmítl jmenovat vysokého úředníka jen proto, že ten nosil knír. Jaké jsou podle serveru CNN a Financial Times další výbušné pasáže knihy, které má mj. na svědomí bývalý hlavní stratég prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon?