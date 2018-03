Izrael přiznal, že zničil jaderný reaktor v Sýrii: mimořádné rozhodnutí, eliminovali jsme hrozbu pro celý region

Ačkoli se všeobecně věřilo, že za útokem na syrské zařízení v provincii Dajr az-Zaur z 6. září 2007 byl Izrael, oficiálně to židovský stát dosud nepřiznal. Proč se tak teď rozhodl učinit, není podle agentury AP jasné. Krok by ale mohl souviset s plánovaným vydáním pamětí expremiéra Ehuda Olmerta, ale chápán by mohl být také jako varování adresované Íránu.

"Poselstvím útoku na reaktor z roku 2007 je, že Izrael nebude tolerovat výstavbu, která by mohla představovat ohrožení jeho existence," uvedl dnes náčelník izraelského generálního štábu Gadi Eisenkot.

V prohlášení armáda sdělila, že přísně tajnou operaci provedlo osm stíhaček F-15. Zničené zařízení v komplexu Kibár na východě Sýrie mělo být podle ní uvedeno do provozu na konci roku 2007.

Podle dřívějších informací se na budování jaderného reaktoru na východě Sýrie podíleli Severokorejci a finančně i Írán. Dohoda mezi Damaškem a Pchjongjangem byla údajně podepsána v roce 2002.

Sýrie budování reaktoru nikdy oficiálně nepřiznala, podle prezidenta Bašára Asada útočili Izraelci na "nepoužívaný vojenský objekt". Existenci jaderného reaktoru potvrdily v dubnu 2008 USA s tím, že byl jen několik týdnů před dokončením. Generální ředitel Mezinárodní agentury pro jadernou energii (MAAE) Jukio Amano pak 28. dubna 2011 prohlásil, že Izrael skutečně v roce 2007 bombardoval tajný syrský jaderný reaktor.

Likvidace syrského jaderného zařízení z roku 2007 se podobala izraelskému zničení iráckého jaderného reaktoru v Osiraku v červnu 1981. Tehdy byl útok všeobecně odsouzen, a to i ze strany USA. V době první války v Perském zálivu, během které ostřeloval Irák raketami židovský stát i Saúdskou Arábii, nicméně děkovala Izraeli řada osobností za deset let staré zastavení iráckého jaderného programu.

Východosyrské zařízení, které před více než deseti lety Izrael zničil, leželo v oblasti, již v posledních letech ovládali radikálové z teroristické organizace Islámský stát (IS).

"Představte si situaci, jaká by dnes panovala, kdyby byl v Sýrii jaderný reaktor," uvedl v prohlášení izraelské armády velitel letectva Amikam Norkin. "Myslím, že rozhodnutí Izraele zničit reaktor je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, které se tu přijalo za posledních 70 let," dodal.