Izraelský expremiér Barak pro INFO.CZ: Válka s Íránem nebude. Pokud ano, USA udeří rychle a tvrdě | info.cz

Politického důchodu si užívá a nic na tom měnit nehodlá. Do Prahy tentokrát dorazil už jako byznysmen, který zastupuje firmy zabývající se kybernetickou ochranou a léčebným využitím konopí. Coby legenda izraelské politiky prošel doširoka otevřenými dveřmi jak k premiérovi Andreji Babišovi, tak ministru vnitra Janu Hamáčkovi. Pro nabídku nástrojů kybernetické obrany českým úřadům a státním bezpečnostním agenturám ideální kombinace. „Celý svět zaznamenává dramaticky vyšší výskyt kybernetických útoků a podle našich analýz se situace do budoucna ještě zhorší,“ odůvodňuje nabídku penzionovaný generálporučík.

S předsedou české vlády ale někdejší izraelský premiér hovořil také o (léčebných) účincích konopí, i když prý jen obecně. Pokud však Barakův obchodní společník a ex-velitel izraelských kybernetických jednotek Yaron Rosen při rozhovoru s INFO.CZ položertem konstatoval, že někdy je v Izraeli „potřeba kouřit, aby člověk situaci pobral“, český občan si svou porci konopí zaslouží neméně. „U nás navazujeme na dlouhou tradici. Najdou se tací, podle kterých už naši proroci kouřili marihuanu. Nemluvě o mladém Židovi, který se rozhodl chodit po vodě,“ konstatoval s překvapivě vážnou tváří Barak.

Navzdory novým obchodním výzvám ovšem Barak zůstává vojákem. A politikem. Jako takový se domnívá, že navzdory rostoucímu napětí mezi USA a Íránem nedojde mezi těmito dlouholetými rivaly ke klasické, dlouhé a přímé válce. Podle něj však nelze zcela vyloučit, že USA provedou „izolovaný, chirurgicky přesný útok na vybrané íránské cíle, nejspíše na místa spojená s jaderným programem.“ Bývalý ministr obrany židovského státu má zřejmě na mysli jednorázovou akci (kupříkladu) toto typu, jakou letectvo jeho státu podniklo v roce 1981, kdy se vydalo nad Irák zničit jaderný reaktor Osirak. (Barak sám tehdy v armádě sloužil). Tendenci k takovému řešení v případě Íránu nyní vykazují i někteří vlivní lídři americké administrativy, jmenovitě pak prezidentův poradce pro národní bezpečnost John Bolton, konstatoval v rozhovoru pro INFO.CZ Barak.

Izraelautor: INFO.CZ

Život nynějšího propagátora konopné medicíny nebyl vždy takto klidný, ba veselý. Jeho osud totiž věrně kopíroval dějiny Izraele. Narodil se v kibucu, kolektivistické osadě původních sionistů. Zúčastnil se jak tzv. Šestidenní (1967), tak Jomkipurské války (1973). Zapojil se do osvobozování rukojmích v ugandském Entebbe (1976), když působil v elitní jednotce Sajeret Matkal. A byl také mezi mstiteli, kteří likvidovali opravdové i domnělé strůjce masakru z olympijského Mnichova roku 1972. V rámci Operace Jaro mládí (1973) se izraelská komanda nepozorovaně přemístila do Libanonu, kde napadla tam sídlící palestinské předáky. V rámci utajení se postavou nevysoký Ehud převlékl do ženských šatů a předem cvičil charakteristickou chůzi partnerky zavěšené (v tomto případě) do druha ve zbrani. Tento moment jinak velmi krvavé akce zachytil a zpopularizoval film Mnichov (2005) amerického režiséra Stevena Spielberga. Mimochodem, Barak se objevil i v literatuře, jmenovitě v díle Fredericka Forsytha.

3. Ehud Barak la dirigió muy joven y se convirtió en uno de los soldados mas condecorados de la Historia.

Si recuerdan la Película Munich hay un par de minutos que le dedican a Sayeret Makal.https://t.co/eEH0InlRKB — Cosmopolita Desarraigado 🇻🇪 (@isaac_babel) 26. ledna 2019

Slavným se ovšem stal i Barakův neúspěch. Jako premiér stál sotva krůček od přelomové smlouvy s palestinským předákem Jásirem Arafatem, na kterou v roce 2000 tolik tlačil americký prezident Bill Clinton. K dohodě ale nakonec nedošlo a analytici mají za to, že tento okamžik zklamal Izraelce do té míry, že přestali doufat v mírové řešení sporu s Araby. A odklonili se od holubičí levice, tedy umírněně levicové Strany práce, které Barak tehdy šéfoval. V letošních volbách se partaj, jež až do roku 1977 izraelské politice víceméně dominovala, umístila se šesti mandáty daleko za někdejšími konkurenty z pravicového Likudu, kteří obsadili 35 křesel.