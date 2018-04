Jak integrovat migranty? Mohli by bojovat v cizineckých legiích, navrhuje think-tank

Francouzská cizinecká legie by se mohla stát vzorem pro ostatní státy, jak integrovat migranty. S nápadem přišel zahraniční think-tank Atlantic Council. Evropské země by tím podle něj mohly vyřešit nejen potíže se začleňováním příchozích cizinců, ale také nízký počet vojáků v armádách.

Vláda v Paříži oznámila, že chce navýšit počet lidí v armádě. Přibýt by mělo celkem 11 tisíc vojáků. Zhruba třetina z tohoto počtu má připadnout na cizineckou legii. Ta by tak nově čítala téměř devět tisíc osob.

Francouzská cizinecká legie je pojem. Její historie sahá až do první poloviny 19. století. Ačkoli její velitelé jsou převážně Francouzi, řadoví vojáci pocházejí z rozličných koutů planety. Jde o skupiny cizinců, kteří se do Francie přistěhovali a chtěli za ni bojovat.

Think-tank Atlantic Council nyní navrhuje, aby si z modelu vzaly příklad i ostatní evropské země, které se potýkají s integrací migrantů. Cizinecké legie by v tomto případě mohly posloužit jako motivace se začlenit, jelikož slibují prestižní vojenskou kariéru. Zároveň by přistěhovalci mohli řešit snižující se stavy evropských armád.

Migraceautor: Info.cz

„Nevidím to jako dobrý nápad. Už jen z toho důvodu, že společnost by ozbrojení a vycvičení migrantů zřejmě dvakrát nevítala,“ soudí pro INFO.CZ Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci, která se tématu začleňování uprchlíků do společnosti dlouhodobě věnuje.

Faltová upozorňuje, že rekrutování vojáků není formou integrace. Ta má budovat vztah k zemi a kultuře, do které lidé přicházejí. „Tohle je spíše žoldáctví,“ domnívá se.

Atlantic Council argumentuje, že Evropané mají menší chuť vstupovat do armád, jež následně zůstávají poddimenzované. Naopak někteří uprchlíci podle něj mají zkušenosti z domovských zemí a řada z nich projevila ochotu bojovat za novou krajinu.

Inspirace Francií by přitom nemusela být doslovná. Zatímco francouzští legionáři běžně slouží na zahraničních misích například v Mali, ostatní státy by si mohly zvolit svoji cestu. Uprchlíky by tak nasazovaly třeba v případě přírodních katastrof.

„Mezi migranty mohou být lidé, kteří by o pozici v armádě měli zájem. Ale nedomnívám se, že by jich bylo tolik. Myslím, že to není dobré. Doufám, že se Česká republika touhle cestou nevydá,“ dodala Faltová.