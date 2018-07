Jak skončili „džihádisté z Beatles“? John je asi mrtvý, Paul sedí v Turecku, dvěma hrozí poprava

Pro jejich britský akcent jim říkali „The Beatles“. Čtyři muži, kteří se přidali k Islámskému státu a v Sýrii pro něj věznili, mučili i vraždili před kamerou zahraniční rukojmí. Byli prý tak krutí, že je časem tohoto úkolu zbavili sami islamisté. Co je s nimi teď? Dvěma z nich hrozí poprava ve Spojených státech, jeden podle všeho nežije a poslední si odpykává trest v tureckém vězení.

„Identifikace mrtvých je mimořádně složitá, těla jsou v pokročilé fázi rozkladu,“ říká pro britský web Sun Online lékař Jásir Chámis. Se svým týmem se snaží vrátit jména obětem řádění fanatiků ze samozvaného Islámského státu v syrském městě Rakka. Ostrovní média doufají, že by mohl najít i ostatky západních vězňů, které zavraždili teroristé známí jako The Beatles. A Chámisovi lidé opravdu nalezli kostry s oddělenými hlavami – tak ovšem islamisté usmrcovali nejen cizince, ale i své krajany. Šéf týmu pracujícího na exhumaci je proto skeptický: „Dosud jsme nalezli čtyři tisíce těl, každý den přibývá řada dalších. Je to na dlouho.“

O něco snazší, i když ne zcela, je vystopovat samu bizarní čtveřici. Ta byla – mimochodem – podle svědectví zahraničních vězňů mnohem sadističtější než místní islamisté. „Kdykoli se nějaký z nich objevil, bylo jasné, že dojde na bití a mučení,“ vypověděl jeden ze zadržovaných, který přežil.

Při tortuře byli radikálové s britským přízvukem, kteří vždy chodili v maskách, velmi vynalézaví. Cizince, kterých měli postupně „na starosti“ zřejmě až 27, možná i více, vystavovali kromě jiného waterboardingu, elektrickým šokům nebo je psychicky ničili předstíranými popravami. Americký novinář James Foley, kterému později islamista přezdívaný „John“ uřízl před kamerami hlavu, byl údajně předtím dočasně ukřižován.

Dilema: Může se Británie zříct „Ringa“ a „George“?

Dva členové obávané skupiny – Alexanda Kotey a El Šafi Elšeik, nejčastěji označovaní jako Ringo a Gorge – nyní zaměstnávají britskou a vlastně i americkou politickou scénu. Ostrovní monarchie totiž oběma radikálům během jejich syrského pobytu odebrala občanství poté, co zjistila rozsah jejich zločinů. Když je zkraje letošního roku postupující Kurdové zadrželi na syrské straně společné hranice s Irákem, začala právní bitva o to, jak s islamisty naložit. Už v kurdském vězení se totiž muži rozpomněli na britské pasy a zpochybnili způsob, jakým jim je Londýn odebral.

Jejich motivace? Velmi pravděpodobně strach o život. Pokud totiž budou vydáni do USA, hrozí jim trest smrti. Ten Spojené království nevykonává. A pokud se své občany už rozhodne vydat do zahraničí, žádá záruku, že nebudou riziku absolutního trestu vystaveni. Proto bylo pro Brity každopádně překvapením, když zjistili, že jejich současný ministr spravedlnosti svému americkému kolegovi napsal, že Londýn v těchto dvou případech nebude USA bránit ve vynesení hrdelního trestu.

Ne všichni s takovým postojem souhlasí. „Vyrostli v Británii, chodili tady do školy a zde se také radikalizovali. Jsme za ně odpovědní. Tímto vlastně prosíme Spojené státy, aby za nás udělal špinavou práci,“ cituje The Guardian třeba někdejšího hlavního britského žalobce Kena MacDonalda. Mimochodem, Alexanda Kotey se narodil v Londýně ghanskému otci a řecké matce původem z Kypru. K islámu pod vedením jeho extremistických mluvčích konvertoval záhy po dvacítce. El Šafi Elšeik sice spatřil světlo světa v Súdánu, mládí ale prožil v britské metropoli.

„Paul“ utekl, John“ je na „99 procent mrtev“

Otázkou je, kam se za šest let vydá terorista „Paul“. Londýnský rodák Aine Lesley Davis, který je za něj považován, byl loni v Turecku odsouzen na sedm let vězení za příslušnost k teroristické organizaci. Davis nikdy nepopíral, že se přidal k Islámskému státu, odmítá ale, že by patřil ke čtveřici nechvalně známých mučitelů. Podle svých slov se s radikály rozešel. Pravda je, že byl v roce 2015 zadržen na tureckém území.

Davies, který nepochází z muslimského prostředí, konvertoval k (radikálnímu) islámu v roce 2006. Prý poté, co ho – do té doby drogového lídra a zlodějíčka – britská justice zavřela do nápravného zařízení pro mladistvé za nedovolené držení zbraně. Podle výpovědí přeživších hrál „Paul“ nejméně podstatnou roli při mučení a zabíjení rukojmích. A vlastně tak není zcela jasné, zda sadistickou skupinu netvořili jen tři radikálové, i když četná svědectví nasvědčují, že se plně angažoval také čtvrtý, jakkoli méně aktivní dozorce.

Na rozdíl od „Johna“, který byl nejhorším z trýznitelů. Mohammed Emwazi osobně před kamerami zavraždil řadu lidí, včetně novinářů Jamese Foleyho a Stevena Sotloffa, respektive humanitárních pracovníků Alana Henninga a Petera Kassiga. Zavraždil podle všeho i dvojici Japonců a desítky syrských vojáků. Muž, který se narodil v Kuvajtu původem iráckým rodičům, vystudoval v Londýně informatiku a měl našlápnuto na úspěšnou kariéru v bohatém Kuvajtu. Pak se ale vydal na dráhu islámského radikála. Zřekla se ho rodina. Nakonec se stal prototypem na Západě vychovaného, o to však fanatičtějšího a sadističtějšího stoupence Islámského státu.

Jako takový se stal prioritním cílem západních tajných služeb, zemřít musel i z výstražných důvodů. Když v listopadu roku 2015 vycházel v syrské Rakce z domu, aby nastoupil do automobilu, čekali na něj dva drony. Vysoký americký důstojník se tehdy nechal slyšet, že „John“ byl zabit na „99 procent“. A že se po úderu bezpilotních strojů fakticky „vypařil“.

Co na to opravdový Ringo Starr?

Za zmínku jistě stojí skutečnost, že přeživší členové skupiny The Beatles nejsou právě nadšeni přezdívkou, kterou sadisté dostali. „Je to hovadina! Dělají přesný opak toho, co The Beatles vždy zastávali, reprezentovali,“ konstatoval Ringo Starr, který spolu s tím připomněl ideály opravdových brouků – mír a nenásilí.