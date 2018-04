Jak to, že novičok Skripala nezabil? Experti řekli, co agentovi a jeho dceři zachránilo život

Není to slušná otázka, ale média ji přesto pokládají: Proč Skripalovi nezemřeli? Bývalý dvojitý agent Serget Skripal a jeho dcera Julije přežili útok nervovým jedem novičok. Na začátku března je našli na lavičce v jihoanglickém Salisbury a okamžitě převezli do nemocnice. Stav otce a dcery byl kritický, ale podle posledních zpráv ošetřujících lékařů se oba uzdravují.

„Dobře reaguje (Skripal) na léčbu, rapidně se zlepšuje a už není v kritickém stavu,“ uvedla ředitelka oblastní nemocnice v Salisbury Christine Blanshardová. Skripal je prý při vědomí a komunikuje s personálem nemocnice. Na síle nabírá i jeho dcera Julije. V péči lékařů ale oba ještě nějaký čas zůstanou. „Jakákoli spekulace o datu propuštění z nemocnice, by byla přesně tím - spekulací. Do té doby požádala Julija o soukromí, zatímco bude pokračovat její zotavování; chtěla bych vyzvat média, aby žádost respektovala,“ dodala Blanshardová.

Na uzdravení Skripalových sází hlavně vyšetřovatelé, kteří doufají, že do případu vnese více světla. Britové dříve opakovaně obvinili ze spáchání útoku nervovou látkou Rusko. Londýnský deník The Times před několika dny napsal, že britské tajné služby určily armádní laboratoře v ruském městě Šichany jako zdroj použitého novičoku a tuto informaci předaly svým spojencům. Moskva vinu rezolutně odmítá, v reakci na zprávu o Skripalově zdravotním stavu napsala ruská ambasáda na twitter: „Dobrá zpráva!“.

Média začala proto spekulovat – pokud by za útokem stála ruská vláda, jak je možné, že bývalý ruský agent a jeho dcera nezemřeli? Pokud byli otráveni na prahu svého domu, jak je možné, že před tím než zkolabovali, zvládli dojít do restaurace?

Když je 4. března našli na lavičce v parku, Julije byla v kómatu, ale Sergej byl při smyslech, pouze ztrácel orientaci. Život jim tak pravděpodobně zachránila rychle přivolaná lékařská pomoc, která nasadila protilátky a zajistila jejich rychlý převoz do nemocnice.

„Otrava nemusí vést nutně k smrti,“ říká profesorka forenzní a analytické chemie Michelle Carlinová z Northumbria University. „Pokud se začne s léčbou rychle, je možné se z otravy vyléčit,“ dodala. Na otázku, zda ji překvapilo, že se Julije Skripalová po několika týdnech probrala z kómatu, odpověděla: „Ve skutečnosti nevíme, jaká je a není správná reakce na otravu jedem novičok. Co ale musíme mít stále na paměti, je to, že jejich těla byla otrávena, a i když nasadíte léčbu, tak tělo pořád potřebuje čas, aby se zotavilo. A to musí probíhat zcela přirozeně. Logicky to zabere hodně času“.

Podle Carlinové je také těžké říct, proč se Julije Skripalova probrala z bezvědomí rychleji než její otec. „Nevíme, jestli to bylo kvůli tomu, že ji bylo podáno méně jedu, nebo trvalo déle, než to mělo nějaký efekt či je to kvůli tomu, že je mladší a zdravější. Je tu opravdu hodně faktorů, které se musí brát v úvahu,“ uvedla.

Experti na nervové plyny zdůrazňují, že tyto látky jsou nejnebezpečnější zejména v prvních dnech po útoku. Pokud se je podaří překonat, šance na uzdravení roste. „Skripalovi přežili, protože se jim dostalo mimořádné zdravotní péče. Jsem si jist, že kdyby na místo zdravotníci nedorazili tak brzy a nezajistili dýchání, nemohli by (Skripalovi) přežít,“ řekl televizi Sky News profesor toxikologie z univerzity v Leedsu Alastair Hay. Dodal, že lékaři zřejmě podali Skripalovým některý z obecně používaných protijedů, který v tomto případě pomohl. Specifická protilátka proti novičoku ale není známa.

Neví se ani, jak je novičok v těle metabolizován. „Nervové látky jsou nakonec metabolizovány a z těla vyloučeny,“ řekl Hay. Podle něj lékaři použili sedativa, aby zmírnili vliv novičoku na mozek a tělo dostalo čas jed vyloučit. „Jakmile došli k závěru, že se látka z těla vyloučila, mohli začít zmírňovat vliv sedativ. Dokážete-li někoho udržet při životě, může se osoba zotavit, protože tělo vykompenzuje vliv nervové látky,“ doplnil. Hay se domnívá, že jed už nyní zřejmě v organismech Skripalových není.

Jak ale dodává lékař Malcom Sperrin, dlouhodobá prognóza zdravotního stavu Skripalových stále zůstává opředena nejistotou. „Julije může mluvit, ale pořád nevíme, jestli se jí podaří vrátit do stavu před útokem. Zasažena nemusí být pouze schopnost rozeznávat, ale i motorika nebo duševní stav. Mohou se dostavit deprese a podrážděnost. Tohle opravdu nyní nikdo neví,“ uvedl.

Moskva také tento týden přišla s požadavkem, aby Británie vysvětlila osud Skripalových domácích zvířat. Měli dvě morčata a nejméně jednu kočku. Podle Britů byla morčata v domě nalezena mrtvá a kočka v tak špatném stavu, že ji veterinář utratil. „Co se týče mrtvých morčat a podvyživené kočky, tvrdí se, že zvířata byla odvezena do (laboratoře) v Porton Downu a tam spálena. Není ale jasné, zda se zjišťovalo, zda byl v jejich tělech jed, což by mohlo poskytnout užitečný důkaz...Těžko se vyhneme dojmu, že zvířata byla zlikvidována coby nepohodlný druh důkazu,“ uvedlo podle The Independentu ruské velvyslanectví v Británii.

Celý incident vyvolal diplomatickou krizi, mnoho spojenců Británie, včetně Česka, stáhlo z Ruska část svého diplomatického sboru.