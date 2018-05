Jako kdyby zmizela celá Olomouc. Každý rok v Indii umře čtvrt milionu nechtěných holčiček

Zhruba 239 000 dívek ve věku do pěti let umírá každý rok v Indii, protože se o ně dostatečně nepečuje. Uvádí to studie zveřejněná v lékařském časopise The Lancet, podle níž jde o výsledek diskriminace ženského pohlaví. Ročně tak země přichází o obyvatelstvo o stejném počtu, jako má například okres Olomouc.