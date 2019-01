Japonsko čeká zlomový rok. Císař Akihito naposledy pronesl novoroční zdravici, v dubnu ho vystřídá syn

Japonský císař Akihito dnes z balkónu svého tokijského paláce pozdravil početný dav Japonců a popřál jim do nového roku mír. Je to naposledy, kdy pětaosmdesátiletý panovník pronesl novoroční zdravici, v dubnu by měl odstoupit a vládu předat korunnímu princi Naruhitovi. Ten byl spolu s císařovnou Mičiko a svou ženou Masako na balkónu po boku svého otce.