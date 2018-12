Japonsko má nejnižší porodnost za 120 let. Za pouhý rok ubylo půl milionu lidí

Porodnost klesá a populace stárne – to je realita, se kterou se potýká drtivá většina západního světa, nikde jinde však není tak viditelná jako v Japonsku, které se stále větší urgentností řeší, kde vzít pracovní sílu. Japonské vládě přidělají další vrásky na čele aktuální statistiky. Ty ukazují, že uplynulý rok přinesl Japonsku historicky největší pokles počtu obyvatel – v roce 2018 se zde narodilo 921 tisíc dětí, zároveň ale 1,37 milionu lidí zemřelo. Vládní snahy o podporu rodin s dětmi se tak ukazují jako nefunkční.

Japonská vláda prohrává boj o zvýšení porodnosti v zemi. To je hlavní závěr nové statistiky, kterou publikovalo japonské ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí. Počet nově narozených dětí je totiž nejmenší za víc než století, co jsou statistiky oficiálně vedené, píše britský deník The Guardian.

I s dalšími přírůstky, které se narodí do konce roku, ministerstvo počítá s tím, že se počet nově narozených dětí za rok 2018 zastaví na 921 tisících. To je o 25 dětí méně než loni a nejnižší počet od roku 1899. Zároveň to bude třetí rok v řadě, kdy porodnost v zemi nepřekročí milion. V kombinaci s předpokládaným počtem úmrtí ve výší 1,37 milionu tak přirozený pokles populace dosáhne 448 tisíc, což je nejvíc v historii.

Honba za zvýšením porodnosti se tak pro japonskou vládu stane ještě akutnější. Současné cíle vlády počítají se zvýšením porodnosti z aktuálních 1,43 průměrného počtu dětí na jednu ženu na 1,8 do roku 2026. To je ale stále méně než 2,07 – hodnota, která by udržela populaci stabilní.

Aktuální demografické ukazatele považuje za národní krizi také japonský premiér Šinzó Abe, který kromě zajištění dostatku míst pro děti ve školách a školkách přislíbil i další opatření, která mají povzbudit mladé páry k početí víc než jen jednoho dítěte. Podobné programy jsou v případě Japonska nezbytností.

Japonsko – které je následováno Itálií, Portugalskem a Německem – má už dnes největší podíl lidí starších 65 let na světě. Japonci se navíc mohou pochlubit velmi dlouhou délkou života – muži se průměrně dožívají věku 81,01 let, v případě žen to je dokonce 87,2. Odborníci tento trend připisují vysoké kvalitě zdravotní péče i tradičné japonské straně s nízkým obsahem tuku.

Zvětšující se populace starších lidí však přináší extrémní tlak na zdravotní a sociální systém. Podle odborníků však japonskou ekonomiku těžké časy teprve čekají. Národní institut pro výzkum populace a sociálního zabezpečení v Tokiu totiž očekává, že do roku 2040 bude víc než 35 % Japonců starších 65 let – dnes přitom tvoří 28 procent populace.

Vláda proto přemýšlí, kde na zvyšující se náklady vzít. Od října tak například plánuje zvýšení spotřební daně z osmi na deset procent, opatření však v zemi čelí kritice. Kromě toho se však kabinet Abeho snaží problém řešit také pracovní migrací.

Pro zemi vycházejícího slunce, která se dlouhou dobu snažila bránit svou kulturní a etnickou jednolitost odrazováním migrantů, se totiž pracovní migrace stala jedinou možností, jak problém stárnoucí populace řešit v co možná nejkratším časovém horizontu.

Vláda proto minulý měsíc představila návrh zákona, který má v nadcházejících letech do země přilákat statisíce středně kvalifikovaných pracovníků. Abe zdůrazňuje, že nejde o klasickou migraci, protože by pracovníci neměli v Japonsku zůstat navždy, kritici zákona však mají obavy z nedostatečné integrace cizinců a možných sociálních nepokojů do budoucna.