Je bohatší než Trump, bojuje proti zbraním i za klima. Získá si Bloomberg srdce demokratů? | info.cz

Vstup Bloomberga do boje o Bílý dům je jedním z dosud nejvýznamnějších momentů předvolebního dění. Jeho „kandiduji, abych porazil Trumpa,“ přitom nedává prostor k pochybnostem. 77letého miliardáře je zkrátka nutné brát zcela vážně, protože v husté konkurenci uchazečů o demokratickou nominaci hodlá hrát prim. „Pro naši zemi a hodnoty představuje Trump existenční hrozbu,“ tvrdí Bloomberg s dovětkem, že z další čtyř let jeho vlády by se Amerika už nemusela vzpamatovat.

I’m running for president to defeat Donald Trump and rebuild America.



I believe my unique set of experiences in business, government, and philanthropy will enable me to win and lead.



Join our team: https://t.co/7ezlUeouqH pic.twitter.com/IyOeS3aWaF — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) November 24, 2019

Kdysi byl republikánem, teď se ale Bloomberg stává vedle bývalého viceprezidenta Joea Bidena dalším středovým uchazečem o nominaci Demokratické strany. Svůj úmysl kandidovat oznámil pouhých deset týdnů před začátkem primárek.

Nejdražší kampaň v historii

S Bloombergovým jménem je neodmyslitelně spojeno obří jmění. Podle časopisu Forbes uzavírá desítku nejbohatších lidí planety s majetkem v hodnotě přes 53 miliard dolarů. Ve svém byznysu, který se soustřeďuje na finanční data a zpravodajství, zaměstnává více než 19 tisíc lidí v 69 zemích. Trump oproti tomu figuruje až ve třetí stovce žebříčku s majetkem tří miliard dolarů.

Bloombergova kampaň bude zřejmě nejdražší politickou kampaní v historii – jen na úvodní várku televizních reklam dal 30 milionů dolarů, na různé další součásti kampaně pak už slíbil investovat 150 milionů dolarů. Celkovou částku zatím neprozradil, jeho poradce Howard Wolfson to ale řekl jasně: „Cokoliv bude potřeba k poražení Donalda Trumpa.“

Volební spot nicméně připomíná Bloombergův skromný původ a mluví o něm jako o „klukovi ze střední třídy, který musel pracovat, aby si mohl platit svá studia“. Navzdory svým penězům dokázal Bloomberg hned třikrát za sebou ovládnout volby newyorského starosty, tedy města považovaného za baštu levice.

Bývalý republikán se ale nyní s demokraty v mnohém shoduje – v posledních letech například proslul svými kampaněmi proti držení střelných zbraní, desítky milionů dolarů věnoval i do boje proti klimatickým změnám. Ve volebním spotu zdůrazňuje, že pomohl uzavřít 282 amerických uhelných elektráren. Stál také u zrodu koalice amerických měst, které se zavázaly snížit emise oxidu uhličitého o 75 milionů tun do roku 2025.

V dalších otázkách se ale Bloomberg od dalších demokratických kandidátů – zejména Bernieho Sanderse nebo Elizabeth Warrenové – liší. Podporuje například reformu zdravotního pojištění, nechce ale rušit účast soukromých pojišťoven. Nesouhlasí také s takzvaným Novým zeleným údělem (Green New Deal), k němuž se hlásí levé křídlo demokratů.

Zatímco Warrenová nebo Sanders mají své voliče v řadách demokratů jisté, miliardářův vstup do hry aktuálně nejvíc ohrožuje výše zmíněného Bidena. Někdejší Obamův viceprezident totiž dosud nedokázal shromáždit dostatečné prostředky a média opakovaně poukazovala na chyby, jichž se dopustil v různých diskuzích. Bloomberg věří, že mužem, který dostane hlasy umírněných demokratických voličů, bude místo Bidena on.

I’m disgusted by the idea that Michael Bloomberg or any billionaire thinks they can circumvent the political process and spend tens of millions of dollars to buy elections.



If you can’t build grassroots support for your candidacy, you have no business running for president. https://t.co/jyIBVXUToj — Bernie Sanders (@BernieSanders) November 22, 2019

Demokratičtí sokové Warrenová a Sanders na něj zaútočili dříve než stávající prezident. Oba se v narážce na Bloombergův majetek nechali slyšet, že si volby a prezidentství nelze koupit.

Bloombergovo rozhodnutí má pochopitelně přímý dopad i na jeho byznys a staví do složité situace jeho stejnojmenné mediální impérium. To oznámilo, že se kandidaturou svého majitele nebude do hloubky zabývat, stejně jako kampaněmi jeho demokratických rivalů.

Etnickým menšinám se omluvil

Vzhledem k pozdnímu startu se podle New York Times rozhodl Bloomberg pro netradiční kampaň – v primárkách se nebude soustředit na první státy, jako je Iowa, New Hampshire, Nevada a Jižní Karolína, ale až na ty, v nichž se bude rozhodovat o takzvaném „super úterý“, tedy například Kalifornie nebo Texas.

Klíčovým úkolem bude bezesporu naklonit si na svoji stranu voliče z řad etnických menšin. Právě oni mohou v demokratických primárkách rozhodovat a pomohli do Bílého domu i Baracku Obamovi. Bloomberg se proto v neděli omluvil voličům za politiku „stop and frisk“ (zastavování a prohledávání civilistů v ulicích s cílem najít zbraně či drogy), kterou jako starosta New Yorku dlouhá léta podporoval a obhajoval. Její kritici tvrdí, že policisté často zastavovali podezřelé hlavně kvůli barvě pleti a že jí proto nejvíce trpěli Afroameričané a hispánci.

Hendikepem může být i fakt, že voliči znají Bloomberga mnohem méně než ostatní kandidáty. Zcela jistě si od svých demokratických rivalů vyslechne i to, vstoupil do strany jen kvůli svým prezidentským ambicím. V rozhovoru pro agenturu AP ale Bloomberg demokraty ujistil, že už v této straně zůstane až do konce života.

Trumpovi se znelíbil

Donald Trump se sice v minulosti vyjadřoval o Bloombergově radnici pochvalně, v roce 2016 ale rázně změnil názor. „Jeho poslední mandát starosty byl katastrofální,“ tweetoval poté, co Bloomberg podpořil v poslední prezidentské kampani Trumpovu soupeřku Hillary Clintonovou.

Sám Bloomberg kandidaturu do Bílého domu v minulosti několikrát zvažoval, nakonec ho k ní ale přimělo až Trumpovo prezidentství. Ještě během letoška odpovídal, že kandidovat nebude. Pokud by byl zvolen, stal by se – stejně jako kandidující Bernie Sanders – vůbec nejstarším zvoleným prezidentem. V případě vítězství by byl také vůbec prvním člověkem židovského původu v čele největší světové velmoci.